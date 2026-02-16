J1¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¹Åç¤ÈÃæ¹ñ¥Àー¥Óー¡¡¹¾ºäÁª¼ê¤Î¥¹ー¥Ñー¥´ー¥ë¤ÇÀèÀ©¤â¡ÄÆ±ÅÀ¥´ー¥ëµö¤·PKÉé¤±¡¡É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°WESTÂè2Àá
¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³
¡¡¥µ¥Ã¥«ー¡¦ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°WESTÂè2Àá¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Ï14Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç¹Åç¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï1¾¡1ÇÔ¤ÎÄË¤ßÊ¬¤±¤À¤Ã¤¿ÎÙ¸©¡¦¹Åç¤È¤ÎÃæ¹ñ¥Àー¥Óー¡£2Ëü7000¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¤¿ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤Ï½øÈ×¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥Õ¥©¥ïー¥É¤Î¥ë¥«¥ª¤òÃæ¿´¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°È¾10Ê¬¡¢¥³ー¥Êー¥¥Ã¥¯¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¹¾ºä¤¬¤³¤Î°ÌÃÖ¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤Þ¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤â¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¦¥Õ¥©¥ïー¥É¤Î¹¾ºäÇ¤¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ëµ»¤¢¤ê¤Î¥¹ー¥Ñー¥´ー¥ë¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤·¤«¤·Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¡£»Ø´ø´±¤¬¡Ö°ìÈÖ¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÂÎ¤¬°ì½Ö¤æ¤ë¤ó¤À¤È¤³¤í¤«¤éÆ±ÅÀ¥´ー¥ë¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÏÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¡¢¹¶¤á¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¡£Ãæ¹ñ¥Àー¥Óー¤Î·èÃå¤ÏÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¤ÇÆÃÊÌ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëPKÀï¤Ø»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä·ë²Ì¤Ï4-5¡£¡Ú¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¡¡1-1¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¡¡ÊPK 4-£µ¡Ë¡Û
¡¡PKÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¡¢2·î22Æü¤Î¥Ûー¥à½éÀï¤ÇÆÃÊÌ¥êー¥°½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡ª