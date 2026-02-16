過激パフォーマンス集団「電撃ネットワーク」に入った会社員女性を直撃…「将来を見据えて加入を決めました」

かつては否定的に捉えられていた正社員の副業も、働き方改革などによって柔軟な選択が認められ始めている。

これまで原則禁止だった国家公務員の副業も、2026年4月から条件付きで解禁されることになり、「働き方」に関する時代の変化を感じる。

働き方が柔軟になったこの時代に「会社員」「グラビアタレント」「芸人」の三足のわらじを履く女性がいる。

もともと会社員をしながらグラビアタレントとして活動していた幕田みゆさんは、2025年4月に過激パフォーマンス集団「電撃ネットワーク」に加入し、テレビ出演をするなど話題を集めた。

電撃ネットワークは、1990年のデビュー後、ロケット花火を口で受ける、生きたサソリを口内に入れるなど、怪我を辞さないパフォーマンスで日本はもとより、各国の大型フェスや皇室に招待されるなど世界中で人気を得る。

メンバーの三五十五と南部虎弾がそれぞれ2015年と2024年に死去したことを経て、ギュウゾウ・ダンナ小柳といった初期からのメンバーに、30〜40代の若手メンバーを加えて活動を続けている。

そんなグループに、会社員として働く女性が入った理由とは何だったのか。本人を直撃した。

電撃ネットワークを知らなかったのにスカウトされる

――幕田さんは電撃ネットワーク加入前から、会社員をしていたと聞いています。

幕田みゆ（以下、幕田）:はい。そして、電撃に入る前から会社員と並行して、グラビア活動をしていました。学生時代からの友人だったグラビアタレントの辰巳シーナさんに影響を受けた形です。2024年に「ミス東スポ」に選んでいただき、1年間東スポのイメージガールとして活動していました。他には、地元栃木のローカル局への出演といった活動が主でした。

――少し変わった経歴ではあるものの、グラビアタレントとして普通に活動をしていた幕田さんが、過激パフォーマンス集団に加入した経緯とは？

幕田:友人に連れられて行った飲み屋が、電撃ネットワークのメンバーであるランディー・ヲ様のお店でした。最初は店内の装飾などがおどろおどろしくて、怖いなと思っていたんですが、別の知人にも連れていかれたりして、何度か飲みに行きました。お客としてランディさんにお会いするうち、「電撃に入らない？」と誘っていただくようになったんです。

――そのときまで、電撃ネットワークのことは知っていましたか？

幕田:正直、どんなグループかは知りませんでした。ただ、私がアイドル好きだったのと、同じ栃木県出身だったので、アイドルフェスをやられているメンバーのギュウゾウさんのことは知っていました。

――誘われてから、改めてどんなグループなのかを知ったんですね。すぐにOKしたんですか？

幕田:いえ、加入のお誘いは何度かお断りしました。どんなグループか検索したら、エグめの芸がたくさん出てきましたからね。

将来を見据えて加入を決意

――電撃ネットワークに加入以前から、グラビアやタレント活動をしていたとのことですが、加入以前はどこに向かっていたんですか？

幕田:グラビア活動には憧れはありつつ、目標に関しては漠然としたまま始めたので、「グラビアでDVDと写真集を出せたらいいな〜」くらいのものでした。それと、喋ることが好きなのでバラエティ番組に出られればいいなと思っていました。

――普通のタレントとしては真っ当な目標だと感じますが、なぜ過激なパフォーマンスをウリにする集団に加入を？

幕田:電撃に入る前まで、他のグラビアタレントの方と差別化できていない自覚がありました。また、グラビアの中で私は若いわけでもない。なので、「他のタレントにはない特徴を持ちたい」と思ったのがひとつです。それから、舞台上や人前でしっかり喋れるようになりたいという気持ちがあったので、電撃でなら舞台に出演する経験もさせてもらえると思ったのもあります。ランディさんのお誘いを断ってからも色々と考えて、最終的には加入を承諾した形です。

――周囲からも「入りなよ」という後押しはあったのでしょうか？

幕田:ランディさんのBARに連れて行ってくれた友人が加入をものすごく勧めてくれました。それと、お世話になっていた東スポの方からも「入ったほうがいいよ！」と言われました。周りから後押しがあったのも大きかったです。

――電撃ネットワークのメンバーはなぜ、幕田さんを加入させようとしたのだと思いますか？

幕田:誘っていただいているときは、私も「なんでだろう？」と思っていました。でも、加入後に知ったのは私が物怖じしないところや、誰とでも喋れるところを気に入ってくれたみたいです。

――実際、ご自身でもそこは強みだと思いますか？

幕田:ランディさんは顔じゅうにピアスをしているから、一般的には怖がられるのですが、私は普通に話していました。それに、知らない人だらけの飲みの席でも、わりと楽しく喋れますね。自分では秀でているとは思いませんが、そういった部分を面白がってくれたのかもしれません。

会社への報告は事後だった

――電撃ネットワークに加入することは、勤務する会社に相談しましたか？

幕田:実は相談はしていなくて。加入が決まってから報告したんですよ。

――事後に報告して、NGが突きつけられるリスクはなかったですか？

幕田:勤めている会社は金融関係で、わりと大手なんですが、それまでもタレント活動をしていたことからもわかるように、副業には自由で柔軟な社風なので、大丈夫かなと思っていました。

――実際、報告したときの会社での反応はいかがでしたか？

幕田:「えー！やばー！」みたいな感じで盛り上がってくれました。加入のニュースがスポーツ新聞に出たときは、支社長が「電撃に入ったの！？すごいねー」と言いにきてくれました（笑）。

――かなり柔軟な社風ですね。

幕田:芸能の仕事は午後に入ることが多いので、午前中は会社で働き、午後は融通を利かせてくれる場合が多いです。こういう柔軟な働き方を許してくれる会社には本当に感謝しています。

――ご両親はどんな反応でしたか？

幕田:加入することを報告する必要があるとは思わなくて、言っていなかったんですよ。地元の友達のご両親とかで私の活動を見てくださっている方がいて、東スポの1面に加入のニュースが出たときに「みゆちゃん、電撃ネットワークに入ったんだね」って、私の母にLINEしたみたいで……。

――バレた形ですね。

幕田:加入発表の翌日から、実家に帰る用事があって、駅まで母が迎えに来てくれたんですよ。その車中で母が、めちゃくちゃ怖い顔をしていて。「お前、何か言うことあんだろ」って言われたんです。

――すごく怒っているじゃないですか。

幕田:普段は可愛らしい面もある母ですが、怒ったらものすごく怖くて。車の中で「帰ったら正座な」と言われました。家に帰って、「お前、よくわかんねぇグループに入ったじゃねぇかよ」って言われたのですが、私も今後のことを色々と考えて、覚悟を決めて入ったので、一晩中ケンカになりました。最終的にはなんとか理解してもらいました。

――加入からまもなく1年ですが、お母様のご様子はいかがですか？

幕田:最近は「痛い思いとかしているでしょ。大丈夫そう？」って優しいです（笑）。電撃の舞台にも、周りの友達を連れて積極的に見に来てくれて、応援してもらっています。

電撃ネットワークに入ってみて驚くことの数々

――電撃ネットワークに加入してみて、カルチャーショックを受けたことを教えてください。

幕田:入る前は、メンバーのみなさんにもっとシバかれると思っていました。だから常に「怒られるかも」と思いながら活動するのかと想定していたのですが、みんな平和主義で。でも、私の至らない部分はちゃんと注意してくれます。だから、毎回の仕事を楽しみに取り組めるし、課題を見つけてそれに建設的に取り組みながらやれています。

――みなさんコワモテですが、優しいんですね。

幕田:めっちゃ優しいです！ やっていることは荒っぽく見えますが、ネタひとつひとつに、こんなに細心の注意を払っているんですよ。

――それは意外です！

幕田:ネタの精度にはこだわりますけど、電撃のライブは、ネタの順番だけ決めて終わりなんです。リハーサルも、天井の高さと照明と音響の確認しかやりません。だから、ネタの中身でどんな見せ方をして、どんなリアクションをして、何を言うかがメンバーそれぞれに任されているんです。

――自由ではありますが、責任も伴いますね。

幕田:もちろん私はまだまだなので、最年長メンバーのギュウゾウさんとかは、ステージ上でうまく私を操作してくれます。そうした経験を持たせてくれ、次からは自分で判断できるようにと育成してくれています。おかげで、アドリブ力や対応力が少しずつついて来たと感じますね。

電撃ネットワークという予想外の世界に飛び込み、表現者としての手応えを掴み始めた幕田さん。後編記事『「電撃ネットワーク」に入った会社員女性が、ハードスケジュールでも「会社を辞めない」と断言するワケ』では、会社員として働きながら、過激パフォーマンス集団の一員として生きる日常とはどんなものなのかを語ってもらう。

【つづきを読む】「電撃ネットワーク」に入った会社員女性が、ハードスケジュールでも「会社を辞めない」と断言するワケ