今月20日に脳卒中のため72歳で亡くなった電撃ネットワークのリーダー南部虎弾（なんぶ・とらた）さんの通夜が28日、都内で執り行われた。電撃ネットワークのギュウゾウ、ダンナ小柳、今日元気、ランディー・ヲ様、リチャード・ジョーダンが取材に応じた。メンバーたちはツナギ姿で登場。参列者もコスプレや着ぐるみなど、思い思いのド派手な姿だった。南部さんの妻の意向で「喪服厳禁」のルールでとり行われたという。ダンナ小柳は