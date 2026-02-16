リーグ・アン 25/26の第22節 リヨンとニースの試合が、2月16日04:45にグルパマ・スタジアムにて行われた。

リヨンはパベル・シュルツ（MF）、ノア・ナーティ（MF）、コランタン・トリッソ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニースはセペ・エリー・ワイ（FW）、ラウル・ルーシェ（MF）、ソフィアン・ディオプ（FW）らが先発に名を連ねた。

6分、ニースが選手交代を行う。セペ・エリー・ワイ（FW）に代わりカイエル・ブダーシュ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+1分に試合が動く。リヨンのパベル・シュルツ（MF）のアシストからコランタン・トリッソ（MF）がゴールを決めてリヨンが先制。

ここで前半が終了。1-0とリヨンがリードしてハーフタイムを迎えた。

64分リヨンが追加点。パベル・シュルツ（MF）のアシストからノア・ナーティ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、リヨンが2-0で勝利した。

なお、リヨンは45+4分にエインズリー・メイトランド ナイルズ（MF）、52分にタナー・テスマン（MF）、87分にアブネル・ビニシウス（DF）に、またニースは21分にモルガン・サンソン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-16 07:00:59 更新