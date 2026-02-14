【水瓶座】週間タロット占い《来週：2026年2月16日〜2月22日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月16日〜2月22日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年2月9日〜2月15日｜総合運＆恋愛運TOP３
『気持ちが不安定です』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
素直になれないことや意地を張ってしまうことがあります。他の人の活躍を喜べないこともあるでしょう。仕事や公の場では良い話や良い方法のことを疑ってしまうことが多いです。何か裏があると勘繰って、大事な流れまで逃してしまう恐れがあります。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
相手を立てていくようです。自分を大きく見せず謙虚に振る舞っていきます。けれどそれが何故か、相手に威圧感のある態度に映ってしまうでしょう。シングルの方は、短気になりやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が外での自由行動を増やします。
｜時期｜
2月17日 恋愛運UP ／ 2月21日 スターになる
｜ラッキーアイテム｜
アート施設
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞