この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

キャンピングカーYouTuberのばも氏が「デリカD:5 ロングドライブ（下道）｜羽生→鹿沼→日光へ。道の駅＆温泉ルート【RVパーク作る】」と題した動画を公開しました。東京から栃木県まで、往復300kmの道のりを愛車の「デリカD:5」で下道ドライブする様子を収録。道中の様子とともに、新たなRVパークの建設計画についても語っています。



動画は、走行距離22万kmを超えたばも氏の愛車「デリカD:5」のメーターパネルの映像からスタート。今回の旅の目的は、自身のチャンネルに関連するRVパークの建設計画の打ち合わせとのこと。高速道路を使わず、あえて下道を選ぶ理由について、ばも氏は「いろんな町を見ながら行くのが良い」と語ります。道中では、地名や観光スポットの情報を表示する「GPS旅ガイド」というガジェットも活用し、のどかなドライブを楽しんでいます。



また、普段はキッチンカーを牽引しているというばも氏は、デリカD:5の燃費についても言及。単体での走行ではリッター12～13km、トレーラーを牽引するとリッター8～9kmになるという実用的な情報も紹介しています。旅の途中では道の駅「どまんなか たぬま」で冷凍いちごを購入したり、アジサイで有名な「磯山神社」に立ち寄ったりと、寄り道も満喫。その後、目的地であるRVパーク建設予定地に到着し、打ち合わせを行う様子が収められています。一日の終わりには日光の「東照温泉」を訪れ、旅の疲れを癒しました。



仕事の打ち合わせ（RVパークを作る）を兼ねた長距離ドライブの記録は、デリカD:5の走行性能や使い勝手を知りたい人にとって参考になるでしょう。車好きはもちろん、旅の計画を立てている人も楽しめる内容となっています。