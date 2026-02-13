【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第７日の１２日、スノーボード女子ハーフパイプ決勝で小野光希（２１）（バートン）が銅メダルに輝いた。

同種目で日本勢のメダルは、２０２２年北京大会銅の冨田せな（２６）（宇佐美ＳＣ）に続いて２大会連続。

北京大会９位の小野は、１回目に８５・００点をマーク。２度目の五輪で表彰台に立った。日本勢は清水さら（１６）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が４位、工藤璃星（１６）（同）が５位、冨田が９位。チェ・ガオン（１７）（韓国）が９０・２５点で優勝した。

カーリング女子の日本（フォルティウス）は１次リーグ第２戦でデンマークに７―１０で敗れ、初戦のスウェーデン戦から連敗となった。

「五輪の嫌な思い出は…」

４年前の雪辱を果たした。小野が１回目に横３回転技を決めるなどして高得点を挙げた。小雪がちらつく試合会場で、笑顔がはじけた。

１７歳で初出場した２２年北京五輪は決勝２、３回目で転倒。帰国後、当時はコロナ禍で自宅隔離があったが、隔離期間を終えても自宅に引きこもった。

自分のふがいなさに加え、世界トップ選手との力の差を痛感した。その大会で五輪連覇を果たしたクロエ・キム（米）らの滑りを目の当たりにし、「次元が違いすぎる。私が追いつけるわけない」と「絶望に似た気持ち」を抱いたという。大学進学の時期とも重なり、「もう競技をやめようかな」と思ったこともある。

それでも、小野は戦いの場に戻った。「五輪の嫌な思い出は五輪で払拭（ふっしょく）したい」。持ち味の多彩なエアを磨いて２２〜２３年シーズンは初のワールドカップ（Ｗ杯）種目別優勝。翌シーズンも連覇した。

今大会も２位に入ったキムにはかなわなかったものの、表彰台でうれしそうに銅メダルを見つめた小野。「４年前は本当に悔しい気持ちで終わってしまった。それをバネに変えてここまで諦めずに頑張ってよかった」（小沢理貴）