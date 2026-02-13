「20年前の国技館」では客席で”タバコ”が吸えた!?…愛煙家に優しかった「国技館の灰皿」とは

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

【前編を読む】軍配を差し違えれば“切腹”の覚悟も…力士に並んで「番付社会」を生きる行司が「短刀」を携帯するワケ

火災対策が生んだ“喫煙所だらけ”の国技館

国技館には、東京ドームや武道館、国立競技場など、他のスポーツ施設とは比べものにならないほど多くの喫煙所がある。これは、相撲協会のたばこ規制が緩いから--ではない。

国技館は1、2階席ともぐるり一周ほぼすべてが開口部になっていて、建物の外への出入りが自由だ。屋内に換気機能のある喫煙室を作る必要がなく、扉の外に灰皿を置くだけなので、あちこちに喫煙所がある。

開口部が多い設計は、明治時代に建設され、戦後に進駐軍の接収をへて日大講堂となった旧両国国技館の災禍が関係している。

第3幕でも記したが、旧両国国技館は失火や関東大震災、東京大空襲で繰り返し炎上した。そこで、いまの国技館の設計には火災対策を最重視。1万人の観客全員が10分以内に避難できるよう、多すぎるほど開口部が多いのだ。

いまは館内全面禁煙の国技館。とはいえ、長い道のりがあった。

JR山手線のすべての駅が終日禁煙となったのは、1992年8月。しかし、JR東日本での禁煙の動きから遅れること10年以上、国技館内では自由にたばこが吸えた。NHKの大相撲中継ではマス席で紫煙をくゆらせる観客が当たり前のように映っていた。

転機は2003年。5月に健康増進法が施行され、公共施設の管理者には受動喫煙の防止が努力義務とされた。相撲協会に禁煙の圧力が強まっていった。

当時の北の湖理事長（元横綱）は、マス席の禁煙について「いますぐとはいかないが、将来的に考える必要はあるかと思う」（04年3月）と述べるにとどめていた。しかし、3ヵ月後、観客から訴訟を起こされてしまった。

神奈川県の男性がマス席で観戦した際、近くの客の喫煙で耐えがたい苦痛を受けたとして、切符代金の4分の1の損害賠償を求めて提訴したのだ。

灰皿が博物館に入った日

高まる嫌煙の圧力に、ついに相撲協会は05年1月の初場所から国技館での全面禁煙を決める。前年に提訴されたマス席での喫煙訴訟は和解で決着した。

このころ、全面禁煙とした相撲協会に、嫌煙団体から「卒煙」を評価する表彰状が贈られた。だが、協会は「いただく立場ではない」として、そのまま送り返した。

国技館の灰皿は「火箱」と呼ばれ、木製の箱の中に四角い陶器の灰皿が収まっていた。箱の上には穴があり、ここにお茶が入った急須をはめこむ。狭いマス席で足が当たっても、急須が倒れない工夫だった。

木箱と灰皿には、壱番〜20番の番号が筆書きされていた。相撲案内所（相撲茶屋）の番号で、「壱番」は郄砂家をさす。

全面禁煙となった05年の初場所から、大量の灰皿が用なしとなった。この場所の3日目、茶屋をとりまとめている「国技館サービス」が、マス席で使われていた灰皿を各番号1個ずつ計20個、相撲博物館に寄贈した。きれいな品をえりすぐって--ではなく、むしろ使い込まれたものを選んだそうだ。

11年2月に発覚した八百長問題で相撲協会のかじを取った故放駒理事長（元大関魁傑）は、愛煙家だった。東京都杉並区阿佐谷にあった放駒部屋の朝稽古では、土俵の上がり座敷の中央にあぐらをかき、稽古のあいだじゅう紫煙をくゆらせていた。

国技館の理事長室を出て役員室を抜けた先が、放駒理事長の「喫煙所」だった。何番だったかマス席の灰皿があり、よくここで私も一緒にたばこを吸った。

「こんなものが博物館に入るとはねえ」

大型の陶器の灰皿を手に、独り言のように放駒理事長がつぶやいた。

八百長問題に決着をつけ、相撲協会の公益財団法人化に道筋をつけ、まもなく理事長を退任するという冬晴れの日だった。

【もっと読む】相撲の「ひが〜あ、しぃ〜」―コレ実は《北》なんです…日本国民の９割が知らない相撲業界の非常識

【もっと読む】相撲の「ひが〜あ、しぃ〜」―コレ実は《北》なんです…日本国民の９割が知らない相撲業界の非常識