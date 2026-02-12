この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が再開発の落とし穴を警告！『日本三大都市の名古屋で空室が増えてるのは一体なぜ！？投資するには危険すぎる特殊な実態を解説します。』

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、自身のチャンネルで公開した『日本三大都市の名古屋で空室が増えてるのは一体なぜ！？投資するには危険すぎる特殊な実態を解説します。』は、名古屋不動産の現実を鋭くえぐる内容である。三大都市というブランドイメージとは裏腹に、名古屋市中心部では人口動態と需給構造の変化が静かに進行しているという指摘から議論は始まる。



木村氏が強調するのは20代の流出だ。製造業に強みを持つ地域特性のなかで、若年層が東京へ移る流れが続き、単身世帯の需要が伸び悩む。加えてテレワークの普及がオフィス需要を揺らし、再開発やリニア計画といった象徴的な材料も、必ずしも賃貸住宅の需要増へ直結しないと分析する。供給が積み上がる一方で、単身者向け住戸は競争が激化し、わずかな賃料差が空室期間を左右する局面に入っている。



名駅や栄の新築ワンルームは象徴的な存在だ。利回りが低いまま価格が高止まりし、空室が出れば収支は即座に圧迫される。融資が出やすいという特性が、購入のハードルを下げる半面、運営力の差を拡大させる構図も浮かび上がる。さらに中川区や港区のように人口減少や災害リスクを抱えるエリアでは、将来的な出口戦略まで見据えた判断が求められる。



では打つ手はないのか。木村氏は名古屋を「戦う市場」と位置付ける。物件選定に加え、内装改善による商品力の向上、的確な販促設計、管理会社への具体的な働きかけという三位一体の運営力が不可欠だと説く。利回りが残る局面だからこそ、表面的な数字ではなく、空室を埋め切る実務力が問われる。その実践的なプロセスは動画内で段階的に提示されている。