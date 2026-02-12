【Bリーグバレンタイン2026】狙うは『スマイルまみれ賞』！エントリー選手たちのPRまとめ ～B1編～

2月2日から10日まで投票が行われたBリーグバレンタイン『B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 2026』。10周年にあわせ、過去最大規模である10の賞が登場し、盛り上がりを見せました。

 

 

その中には、昨年大好評だった『スマイルまみれ賞』が今年も登場！ この賞は、カントリーマアム『チョコまみれ』など、数々の幸せスイーツを生み出すお菓子メーカー・不二家の皆さまのご協力のもと誕生した賞です。

 

 

受賞の基準は『幸せスイーツがよく似合うスマイルが印象的な選手』であること。審査員は不二家の皆さまが、今年も務めてくださいます。

SNSでは、『スマイルまみれ賞』を狙ったエントリー選手たちからのPRコンテンツが続々と登場！その一部をご紹介いたします！

 

 

 

仙台89ERS

 

 

茨城ロボッツ

 

 

宇都宮ブレックス

 

 

群馬クレインサンダーズ

 

 

越谷アルファーズ

 

 

千葉ジェッツ

 

 

横浜ビー・コルセアーズ

 

 

富山グラウジーズ

 

 

三遠ネオフェニックス

 

 

シーホース三河

 

 

ファイティングイーグルス名古屋

 

 

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

 

 

滋賀レイクス

 

 

京都ハンナリーズ

 

 

広島ドラゴンフライズ

 

 

「スマイルまみれ賞」をはじめ、すべての結果発表は2月14日のバレンタインデーに行われる予定です。果たして、どのような結果になるのか…。お楽しみに！

 

 

