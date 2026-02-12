【Bリーグバレンタイン2026】狙うは『スマイルまみれ賞』！エントリー選手たちのPRまとめ ～B1編～

2月2日から10日まで投票が行われたBリーグバレンタイン『B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 2026』。10周年にあわせ、過去最大規模である10の賞が登場し、盛り上がりを見せました。

その中には、昨年大好評だった『スマイルまみれ賞』が今年も登場！ この賞は、カントリーマアム『チョコまみれ』など、数々の幸せスイーツを生み出すお菓子メーカー・不二家の皆さまのご協力のもと誕生した賞です。

受賞の基準は『幸せスイーツがよく似合うスマイルが印象的な選手』であること。審査員は不二家の皆さまが、今年も務めてくださいます。



SNSでは、『スマイルまみれ賞』を狙ったエントリー選手たちからのPRコンテンツが続々と登場！その一部をご紹介いたします！

仙台89ERS

茨城ロボッツ

宇都宮ブレックス

群馬クレインサンダーズ

越谷アルファーズ

千葉ジェッツ

横浜ビー・コルセアーズ

富山グラウジーズ

三遠ネオフェニックス

シーホース三河

ファイティングイーグルス名古屋

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

滋賀レイクス

京都ハンナリーズ

広島ドラゴンフライズ

「スマイルまみれ賞」をはじめ、すべての結果発表は2月14日のバレンタインデーに行われる予定です。果たして、どのような結果になるのか…。お楽しみに！