【Bリーグバレンタイン2026】狙うは『スマイルまみれ賞』！エントリー選手たちのPRまとめ ～B1編～
2月2日から10日まで投票が行われたBリーグバレンタイン『B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 2026』。10周年にあわせ、過去最大規模である10の賞が登場し、盛り上がりを見せました。
その中には、昨年大好評だった『スマイルまみれ賞』が今年も登場！ この賞は、カントリーマアム『チョコまみれ』など、数々の幸せスイーツを生み出すお菓子メーカー・不二家の皆さまのご協力のもと誕生した賞です。
受賞の基準は『幸せスイーツがよく似合うスマイルが印象的な選手』であること。審査員は不二家の皆さまが、今年も務めてくださいます。
SNSでは、『スマイルまみれ賞』を狙ったエントリー選手たちからのPRコンテンツが続々と登場！その一部をご紹介いたします！
仙台89ERS
#スマイルまみれ 賞への- 仙台89ERS (@89ERS_Official) February 10, 2026
投票もよろしくお願いします🫶
🍫スマイルまみれ賞 投票方法はこちら🍪https://t.co/LxmpGM02fd#Bリーグバレンタイン#俺たちのJC#89ERS https://t.co/vIz1bLwTAQ pic.twitter.com/vrDbzwwjQF
茨城ロボッツ
초콜릿 주세요 🍫#Bリーグバレンタイン #スマイルまみれ賞 🍫- 茨城ロボッツ (@ibarakirobots) February 4, 2026
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ジェミンがいると周りも自然と笑顔になる
まさしく"スマイルまみれ"#スマイルまみれ賞 #ヤンジェミン で素敵な笑顔のジェミンを #不二家 さん(@fujiya_jp)に届けてください🍫
▼参加詳細… https://t.co/NNj5wNjubX pic.twitter.com/AN1MP3qgGJ
宇都宮ブレックス
【#Bリーグバレンタイン】- 宇都宮ブレックス / UTSUNOMIYA BREX (@utsunomiyabrex) February 4, 2026
推しのスマイルまみれキャンペーン開催中！
3代目、4代目モテ男先輩とともにスマイルいただきました。
不二家お菓子詰め合わせが当たるチャンス！
ぜひご応募ください。
▼応募方法
①#スマイルまみれ賞 #高島紳司
をつけてXに投稿(テキストのみでも応募対象です)… https://t.co/VqSXqSwP4D pic.twitter.com/iiv9cKJQu8
群馬クレインサンダーズ
#Bリーグバレンタイン モテ男No.1 決定戦 🍫🤎- 群馬クレインサンダーズ (@gunmacrane3ders) February 6, 2026
スマイルまみれの撮影をバッシュコレクション部屋で📸👟
そんなお願いも快くOKしてくれた #中村拓人 選手🪄
拓人の大好きなプリンもチョコっと置いてます🍮
本日も投票お願いします🌟▶︎https://t.co/iwIWZL7tYt#1日1拓人 #群馬クレインサンダーズ… https://t.co/4PxTq2XY02 pic.twitter.com/jK2dfMQLxl
越谷アルファーズ
＼スマイルまみれシュンシュン／- 越谷アルファーズ (@KoshigayaAlphas) February 10, 2026
スマイルシュンシュンを詰め込んで#Bリーグバレンタイン
最後のお願いにまいりました🙏
キラキラシュンシュンへのラスト投票
そして#不二家 スマイルまみれ賞への推薦もよろしくお願いいたします！
※推薦投稿は【#スマイルまみれ賞… https://t.co/ossN89pufY pic.twitter.com/CjjWISAqo3
千葉ジェッツ
スマイルまみれ賞 、ぜひ瀬川琉久選手へ推薦をお願いします🍫🥹笑顔慣れしてきた琉久、こんなに早く笑顔を作れるようになりました☺️✨- 千葉ジェッツふなばし 🛫PAINT IT JETS✨ (@CHIBAJETS) February 6, 2026
方法▼
①B.LEAGUE公式（@B_LEAGUE）と不二家公式（@fujiya_jp）をフォロー✍
② #スマイルまみれ賞 #瀬川琉久
を付けてXに投票📮#千葉ジェッツ https://t.co/CcGERgtwy5 pic.twitter.com/dRm5D2z1dO
横浜ビー・コルセアーズ
⋱ぐっどあふたぬぅ～～～～～ん☺️⋰- 横浜ビー・コルセアーズ (@b_corsairs) February 9, 2026
🕰️あまーいものが欲しくなる 15:10 🕰️#スマイルまみれ賞 #前野幹太
🍫あなたの推薦が審査の参考!?スマイルまみれキャンペーン開催中https://t.co/8IeV3KMCVl#音声ありでご覧ください #チョコまみれ食べてご機嫌な幹太くん #カンタノスタイル… pic.twitter.com/DThWgbtG5k
富山グラウジーズ
引きで撮ってみた📸- 富山グラウジーズ (@toyamagrouses) February 5, 2026
(友情出演の皆さま、ありがとう😂🙏) https://t.co/vJwrtEuNrt pic.twitter.com/lZdtrrprP0
三遠ネオフェニックス
スマイルまみれ賞の推薦投稿は【#スマイルまみれ賞 #浅井英矢】を入れて投稿するだけ📱💖- 三遠ネオフェニックス🐤🔥SAN-EN NEOPHOENIX (@NEO_PHOENIX) February 4, 2026
浅井選手の応援で、昨季初代受賞者の湧川選手も一緒に撮影📸
たくさんの推薦投稿をお待ちしております💌✨#Bリーグバレンタイン #Bリーグ #不二家 #チョコまみれ #チビまみれ#三遠ネオフェニックス pic.twitter.com/8Ir0ktPl5A
シーホース三河
狙うは #スマイルまみれ賞 ！- シーホース三河 (@go_seahorses) February 2, 2026
株式会社不二家さまから笑顔が一番素敵な選手に贈られます。#ニコニコせい にピッタリ☺️
受賞には皆さんからの協力が必須✨素敵な写真やコメント等、推薦をお願いします‼️#Bリーグバレンタイン #PR #チョコまみれ #チビまみれ#元澤誠 #シーホース三河 https://t.co/U0EATONfcI pic.twitter.com/4mqBAL5EFo
ファイティングイーグルス名古屋
／- ファイティングイーグルス名古屋 (@FE_758) February 7, 2026
B.LEAGUE モテ男No.1 決定戦 2026💘
＼
たくさんの #チョコまみれ と #チビまみれ を持って、キメ顔と笑顔の #宇都宮陸 選手と #平松克樹 選手😎✨
今日も忘れずに投票よろしくお願いします🙇♂️#スマイルまみれ賞 #Bリーグバレンタイン#FE名古屋 #PR
⬇️毎日投票はこちらhttps://t.co/g34mVYFf4J https://t.co/BL7X8kF81p pic.twitter.com/YZOPvsFynv
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
推しのスマイルまみれキャンペーン🍫#不二家 さまとのコラボ企画「スマイルまみれ賞」開催📣#加藤嵩都 選手のスマイルでいっぱいにしました😊- 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 公式 (@nagoyadolphins) February 4, 2026
キャンペーンへの参加はこちら▼
① #スマイルまみれ賞 #加藤嵩都 を付けてXに投稿
②B.LEAGUE公式（ @B_LEAGUE ）と不二家公式（ @fujiya_jp… https://t.co/ZumU6rN0aF pic.twitter.com/NbcBRD74Ww
滋賀レイクス
撮影後、嬉しそうにチョコまみれをたくさん持ち帰って行きました。#スマイルまみれ賞 #西田陽成 https://t.co/oNr2K5GLaH pic.twitter.com/Q7FzNspmSp- 滋賀レイクス SHIGA LAKES (@shigalakestars) February 6, 2026
京都ハンナリーズ
推しのスマイルまみれキャンペーン開催中🍫✨- 京都ハンナリーズ (@kyotohannaryz) February 4, 2026
スマイルにまみれた #ホール百音アレックス は #チョコまみれ が、だ～いすき😌🫶
①「スマイルまみれ賞」に推薦したい、笑顔が印象的なエントリー選手を「#スマイルまみれ賞 #〇〇〇」つけて、Xに投稿🍫… https://t.co/8hLA0UZA7V pic.twitter.com/YRAolinLxq
広島ドラゴンフライズ
🍫 #Bリーグバレンタイン 💘#スマイルまみれ賞 も狙う #三谷桂司朗 選手が今回はチームメイトをスマイルまみれに☺️！- 広島ドラゴンフライズ (@HIROSHIMADFLIES) February 4, 2026
今日は #晴山ケビン 選手を笑顔に…のはずが！？
明るい晴山選手に逆に笑顔にさせられる三谷選手でした🤣✨
明日もお楽しみに👀
＼ 本日の投票もお忘れなく！ ／
🔗… pic.twitter.com/TbGpGSdkgY
「スマイルまみれ賞」をはじめ、すべての結果発表は2月14日のバレンタインデーに行われる予定です。果たして、どのような結果になるのか…。お楽しみに！
