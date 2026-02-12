Px8 S2 McLaren Edition

Bowers & Wilkinsは、阪急メンズ大阪にて期間限定のBowers & Wilkinsポップアップストアを2月15日から2月24日までオープンする。製品の購入で、McLarenのノベルティまたはCAFE TICKETがプレゼントされる。

ポップアップストアでは、McLaren AutomotiveおよびMcLaren F1チームとのパートナーシップから生まれた特別なコレクション「McLaren Edition」をフィーチャー。ワイヤレスヘッドフォン「Px8 S2 McLaren Edition」、完全ワイヤレスイヤフォン「Pi8 McLaren Edition」、ワイヤレススピーカー「Zeppelin McLaren Edition」が一堂に集結。

Pi8 McLaren Edition

Zeppelin McLaren Edition

McLarenにインスパイアされた特別なカラーリング、質感の高いマテリアル、そしてサウンドを体験できる。また、McLaren F1チームのドライバーの一人であるオスカー・ピアストリの直筆サイン入りポロシャツも特別展示する。

通常ラインの「Px8 S2」、「Px7 S3」、「Pi8」、「Pi6」も全色を取り揃える。

期間中にポップアップストアにてMcLaren Editionコレクションの製品を1点以上購入すると、McLarenのノベルティをプレゼント。通常ラインの製品を5万円以上購入すると、阪急メンズ大阪3階のカフェで使えるCAFE TICKETをプレゼントする。各種プレゼントは、期間中1人1つまで。

Bowers & Wilkinsポップアップストア期間：2026年2月15日～2月24日場所：阪急メンズ大阪 1F ステージ2〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町7-10営業時間：平日11時～20時、土・日・祝10時～20時※営業時間は変更になる可能性がある電話：06-6361-1381(代表)