【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年2月16日〜2月22日》の総合運＆恋愛運

来週（2026年2月16日〜2月22日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『不完全な自分でも進みます』


｜総合運｜　★★★☆☆


荒削りな自分や至らない自分で進んでいくことを受け入れていきます。何とか修復できるのを待っていても、時間が足らないと悟るでしょう。仕事や公の場では自分の頭の中で整理し直すことがあります。周囲の人の様子もよく見て参考にしていくでしょう。

｜恋愛運｜　★★★★☆


時期的にはもっと愛を注ぐと良い時です。なので、「自分ばかり」にならないように色々と気をつけていきます。相手にも少し大人になったように思ってもらえるでしょう。シングルの方は、一生懸命背伸びをしている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が気分でコロコロ態度を変えます。

｜時期｜


2月16日　甘えが出てしまう　／　2月17日　ハラハラする

｜ラッキーアイテム｜


お笑い劇場

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞