ミラノ・コルティナ五輪クロスカントリースキー

ミラノ・コルティナ五輪では連日熱戦が繰り広げられている。10日には、ノルディックスキー男子スプリントクラシカルでヨハンネスヘスフロト・クレボ（ノルウェー）が優勝。今大会2個目の金メダルを獲得した。上り坂での“衝撃映像”が中継されると、日本のファンを仰天させている。

圧倒的だった。予選、準々決勝、準決勝を勝ち上がり、この日4本目のレースとなった決勝。クレボが上り坂で他の選手をぶっちぎる“激走”を見せた。通称「クレボステップ」。明らかに足運びの速さが異なった。

日本でも中継されたレースは視聴者の目をくぎ付けに。Xでは「クレボステップ」がまさかのトレンド入り。ファンからは「ひとりだけ違うスポーツ」「スキー履いてると思えない」「え、クレボ普通に走ってる」「クレボ選手の登り、異次元すぎて笑ってしまった。重力圏外！」「雪の登り坂をあの速さで走れるんだ……!?」「クレボ選手、本日も忍者」「上り坂をスキーであんなに速く上れる人間を初めて見た」などの声が上がっていた。

クレボは昨年の世界選手権で全6種目を制した最強男。今大会では、20キロ複合に続く金メダルとなった。



（THE ANSWER編集部）