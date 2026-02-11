３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で日本代表に選出されていた西武の平良海馬投手（２６）の出場辞退が決まった。代役として楽天の藤平尚真投手（２７）が出場する。

平良は５日の練習中に左ふくらはぎの違和感を訴えたため、６日の練習を欠席。７日には宮崎市内の病院を受診して「左ふくらはぎの軽い肉離れ」の診断を受けたことが球団から発表されていた。

選出時には「日の丸を背負って戦う責任と誇りを胸に、１球１球に自分の持てる全てを込めて投げたい」と意気込みを語っていたが、全治は２〜３週間とされ、出場辞退を決断するに至った。

２０２１年の東京五輪に出場し、金メダルに貢献した右腕だが、前回のＷＢＣは先発転向のタイミングと重なったこともあり、出場せず。今大会では昨年１２月の第１次発表で名前が呼ばれるなど、リリーフの軸として期待は大きかった。来たるべきレギュラーシーズンに向けて、完治を目指すことになる。

◆平良 海馬（たいら・かいま）１９９９年１１月１５日、沖縄県生まれ。２６歳。八重山商工から２０１７年ドラフト４位で西武入り。２０年に５４登板で１勝０敗１セーブ、３３ホールドとフル回転して新人王。２１年は３９試合連続無失点のプロ野球記録を樹立。東京五輪金メダルにも貢献した。２２年はリーグ最多タイ６１登板で１勝３敗９セーブ、３４ホールドを記録し、最優秀中継ぎ投手。２３年は先発に転向して１１勝（７敗）、２５年は抑えで３１セーブを挙げ、最多セーブに輝いた。１７３センチ、９３キロ。右投左打。今季年俸は３億円（金額は推定）。