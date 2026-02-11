9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏と齊藤明雄氏が巨人・リチャードについて言及した。

佐伯氏はリチャードについて「個人的な注目の選手でもあるんですけど、バッティングは本当に惚れ惚れします。ホームランってこんなに簡単に打てるんだと言うような感じのバッティングをします」とその期待を語る。

「去年の経験を活かし、て今年なんとかレギュラーで出てほしい。僕の願いとしては、打つだけじゃなくて守る方ですよね。守ることも加えて、試合が終わるまで出ていて欲しい選手なんですよね。途中で誰かに守備固めを入られるとか、そう言うのはなしにして欲しいですね」と守備面での成長を促した。

また、齊藤明雄氏は「飛ばす魅力は誰が見ても認めるバッターだと思うんですけど、あとは追い込まれてから変化球に対してどれだけついていけるか。引っ張るだけじゃなく、センター方向におっつけていくバッティングができれば、率も残って、佐伯さんも言われるように9イニングしっかり守れるんじゃないかなと思いますけどね」と課題点を口にした。

リチャードは昨季途中にトレードで巨人に加入し、77試合に出場して打率.211、11本塁打、39打点の成績を残した。今季はレギュラー獲りが期待される。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』