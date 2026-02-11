この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元メジャーバンドマンが激白「何の罪もないのに40万円が吹き飛んでいく」インディーズバンドが抱える“本当の恐怖”とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロックバンド「JUJOE」の平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「【閲覧注意】バンドマンが味わう“本当の恐怖”｜高速道路・お金・ライブハウスのリアル」と題した動画を公開。一般社会では想像もつかない、バンドマンが直面する精神的・肉体的な恐怖について、自らの壮絶な経験を交えて語った。



動画で平井氏は、バンドマンが経験する恐怖を「心理的な恐ろしさ」と「直近に肉体的・生命的な危機」の2種類に大別できると説明。特に心理的な恐怖は、経済的な問題と密接に結びついていると指摘した。自身の経験として、メジャーデビュー後に独立し、インディーズで活動していた時期の金銭事情を告白。メンバーが音楽に集中できるよう、1人あたり月10万円前後の給料を支払っていたという。その結果、「何の罪もないのに40万円が吹き飛んでいく」という状況に陥り、800万円ほどあった資金が140万円まで減少。口座残高がみるみる減っていく現実に「かなり指折りの恐怖心を感じた」と当時の心境を吐露した。



一方で、肉体的な恐怖としては、高速道路でのタイヤバースト事件や、ライブ中に突然声が出なくなり救急車で病院に直行したエピソードを紹介。特にタイヤのバースト事故については、もし走行車線が違えば「多分この世にいない」と、命の危険と隣り合わせの過酷な実態を明かした。



これらの経験を踏まえ、平井氏はバンド活動には常にリスクが伴うと強調。特に金銭管理の重要性を説き、「一番の敵は自分」だと語る。準備不足や勉強不足が恐怖の源泉になるとし、これからバンド活動を目指す若者に向けて、安易な考えで飛び込むのではなく、知識と覚悟を持つことの必要性を訴えかけた。