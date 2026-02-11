「ボディコン」はなんの略？よく聞くけど知らないかも…？【略語クイズ】

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「ボディコン」はなんの略語？

「ボディコン」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、カタカナ7文字の言葉です！

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「ボディコンシャス（body conscious）」を略した言葉でした！

ボディコンとは、「肉体を意識すること」を意味する英語の「body conscious」から派生した、くびれなどのスタイルを目立たせる服装を指す言葉のこと。

日本では、1980年代のディスコブームのなかで流行したファッションで、特にワンレンとボディコンをあわせた「ワンレンボディコン」の女性がディスコブームの代名詞として知られていましたよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部