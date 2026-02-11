「ボディコン」はなんの略？よく聞くけど知らないかも…？【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「ボディコン」はなんの略語？
「ボディコン」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、カタカナ7文字の言葉です！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ボディコンシャス（body conscious）」を略した言葉でした！
ボディコンとは、「肉体を意識すること」を意味する英語の「body conscious」から派生した、くびれなどのスタイルを目立たせる服装を指す言葉のこと。
日本では、1980年代のディスコブームのなかで流行したファッションで、特にワンレンとボディコンをあわせた「ワンレンボディコン」の女性がディスコブームの代名詞として知られていましたよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・「日本語俗語辞書」
ライター Ray WEB編集部