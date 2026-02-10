【ダーウィン事変】「レッド・ピル銃撃事件編」ビジュアル公開！
本日よりテレ東系列にて放送開始となる、TVアニメ『ダーウィン事変』「レッド・ピル銃撃事件編」の最新ビジュアルが公開された。
原作は最新コミックス10巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破しており、「マンガ大賞2022」大賞、「このマンガがすごい！2022」オトコ編第10位、「第25回文化庁メディア芸術祭」マンガ部門優秀賞、「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2022」第2位、フランス第50回アングレーム国際漫画祭にて実施された「BDGestArts」アジアセクションと、各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも高い人気を誇っている『ダーウィン事変』。
本日「レッド・ピル銃撃事件編」の幕開けとなる第6話「直接行動」が放送されるTVアニメ『ダーウィン事変』。このたび、「レッド・ピル銃撃事件編」の放送開始にあわせ、最新ビジュアルが公開された。
第5話終盤、学校でプラカードを掲げアニマルライツを訴えていたゲイル。本日放送の第6話ではとある出会いをきっかけに、ついに彼が「直接行動」へ動き出す。公開されたビジュアルには仮面を付け、銃を手にして残虐な行為に手を染めるゲイルの姿と、惨事を目の前にして恐怖に慄く表情を見せるルーシー、そして惨事に対し笑みを浮かべるリヴェラが描かれている。ゲイルの「直接行動」に対し、チャーリーは何を思い、どう動くのか？
レッド・ピル銃撃事件編は本日放送の第6話からスタート。今後の展開にもぜひご注目を。
※テレ東系列での第6話の放送は、特別編成に伴い24：10〜となります。
（C）2026 うめざわしゅん・講談社／「ダーウィン事変」製作委員会
