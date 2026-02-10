俳優の安藤政信さん（50）の近影が話題となっています。



【写真】「若っ！」50歳になった安藤政信さん

乃木坂46の元メンバーであり、現在女優やモデルとして活動している若月佑美さん（31）のインスタグラムに登場した安藤さん。「私の2026のカレンダーを撮影してくださった安藤政信さんとのオフショットツーショット」と2枚の写真が公開されました。派手な衣装を身にまとう被写体の若月さんと、撮影者としてカメラ片手に写る安藤さんが写っています。若月さんは「最高に素敵な写真」「ありがとうございました」とハッシュタグを付けた。



50歳を迎えた安藤さんの近影に対して、SNS上では「カッコ良すぎ」「若っ！」「良い年の取り方されておられますね」「安藤さんはバトロワ無口のキリングマシーンが最高」「これは本当に凄い…」などの声が寄せられました。



今回若月さんのカレンダーの写真を撮影していた安藤さん。写真に興味をもったきっかけは、小学生の頃のポラロイドカメラでの撮影体験と、デビュー作「キッズ・リターン」の撮影中にフォトグラファーから写真展に誘われたから、と明かしています。その後、半年に一回開催されるファッションの祭典「Amazon Fashion Week TOKYO 2018 S/S」でフォトグラファーとしての参加を皮切りに写真家としての活動を始めました。



安藤さんは1996年公開の映画「キッズ・リターン」にて主演・タカギ シンジ役を演じ俳優デビューを果たしました。その後も1998年公開の「イノセントワールド」や、2001年公開の「サトラレ TRIBUTE to a SAD GENIUS」、「RED SHADOW 赤影」などの映画で主演を務めました。



現在は俳優として映画やドラマを中心に活躍する一方で、雑誌での撮影や写真展にて作品展示するなど写真家としても積極的に活動しています。