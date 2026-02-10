ポケモン30周年のコラボにバルセロナのラミン・ヤマルが登場した

今年で誕生から30周年を迎える世界的人気ゲームコンテンツのポケットモンスター（ポケモン）が、スペイン1部バルセロナFWラミン・ヤマルとコラボを実施した。

豪華共演に「エグすぎだろ」との声があがっている。

ポケモンの公式インスタグラムに、ヤマルがポケモンカードを持った姿が投稿された。同投稿には158万以上の「いいね！」が付き、世界中から反響を集めている。

またポケモンが公式YouTubeに投稿した「What’s Your Favorite? 特別映像 キミのフェイバリットは？」のタイトルの動画内で、ヤマルは「（ジガルデは）いろんな形で勝ちにいける」と、さまざまな姿で戦う伝説のポケモンジガルデを推していた。動画内では世界的アーティストのレディー・ガガらがポケモンの魅力を語っていた。

この投稿にファンが反応。「ヤマルいてびっくり」「熱い」「エグすぎだろ」「ジガルデ好きなの18歳すぎておもろい」「伝説厨で草」「XY世代なのか」とヤマルとポケモンのコラボに沸いていた。（FOOTBALL ZONE編集部）