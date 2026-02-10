ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日に開業25周年を迎えることを記念し、2026年3月4日から2027年3月30日までアニバーサリーイベント“Discover U!!!（ディスカバー・ユー!!!）”を開催！

“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な1年をお届けするこの期間、マリオと一緒に盛り上がれる『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』のオリジナルグッズがラインナップされます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜「マリオ」オリジナルグッズ

発売日：2026年3月2日(月)より順次

販売場所：パーク内各ショップ

25周年のテーマ“Discover U!!!”には、想像を超えた自分に出会う「Discover You」と、パークの歩みを再発見する「Discover USJ」の2つの想いが込められています。

「スーパー・ニンテンドー・ワールド」からは、マリオがアクセル全開で駆け抜ける、スピード感あふれるデザインのアイテムが登場します。

Tシャツ（マリオ）

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

マリオカートの世界観を表現した、躍動感あふれるデザインのTシャツです。

カラフルでエネルギッシュなアートが、25周年の“祭り”気分をより一層引き立ててくれます。

バケットハット（マリオ）

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

チェッカーフラッグ柄のデザインに、スーパースターなどのアイテムがアクセントになったバケットハットです。

遊び心満点のデザインは、パレードでマリオたちと一緒に熱狂するのにぴったりのファッションアイテムとなっています。

チョコクランチ（マリオ）

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

手にした瞬間からワクワクする、“マリオ VS クッパ”の接戦を描いた特別パッケージのチョコクランチです。

25周年の思い出を持ち帰るお土産としても最適な、アニバーサリーならではの限定スウィーツとなっています。

イベント期間中は、Vaundy書き下ろしの25周年テーマソング『Destiny Journeys』のリズムに合わせて、ゲストとクルーが一体となって踊る『Discover U!!! タイム』も開催されます。

マリオたちとアクセル全開で盛り上がるパレードとともに、お気に入りのアイテムを身につけて、25周年だけの特別な“祭り”を全身で満喫してください。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜「マリオ」オリジナルグッズの紹介でした。

Nintendo

TM ＆ © Universal Studios. All rights reserved.

