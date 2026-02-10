2月10日 ストアページ公開 2026年秋 発売予定

エイシスが運営するDLsiteは、INAZUMA GAMESが手掛けるPC用本格牧場生活シミュレーションゲーム「Lil’tlilia（リトリリア） - 泉の女神と森の魔女 -」を2026年秋にSteamにて配信する。本日2月10日にストアページが公開された。

本作は森の女神の住まう町「ココタウン」を舞台に牧場主として生活を送り、町の住人たちとの交流のなかで恋愛も楽しめる本格牧場生活シミュレーションゲーム。プレーヤーは新たに村にやってきた少年・フィロ（名前変更可）として森の開拓や農業、牧畜などを行ないつつ、資材集めや釣りなどをしながら牧場を充実させていく。

ココタウンには個性的な住人たちが暮らしており、町長の娘であるビスティをはじめ7名のヒロインが登場。交流やプレゼントを通して親密度をあげることができ、農作業や冒険とともに、彼女らとのデートや恋愛も楽しめる。

□Steam「Lil’tlilia - 泉の女神と森の魔女 -」のページ