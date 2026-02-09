¡ÚB¥êー¥°¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤2026¡Û¸ÄÀË¤«¤Ê¥¨¥ó¥È¥êーÁª¼ê¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡ØB.LEAGUE ¥â¥ÆÃËNo.1 ·èÄêÀï 2026¡Ù¤ÎÅêÉ¼´ü´Ö¤â¡¢»Ä¤ê¤¢¤È1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁª¼ê¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Áª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¹Êó¤Î³§ÍÍÊý¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¥¯¥é¥Ö¤äÁª¼ê¤Î¤³¤È¤ò¤Þ¤À¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤¢¤ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¾Ò²ðÊ¸¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¸ÄÀ¤ä¾®¥Í¥¿¤Ë¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëºîÀ®ÍÑ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¸ÄÀË¤«¤ÊÁª¼ê¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î²óÅú¤«¤é¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤À¤Ã¤¿²óÅú¤ò°ìÉô¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¤¼¤ÒÅêÉ¼¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
1¿Í¤Ç¤â¡¢1¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÈ¯¸«¤ä¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
ºÇ¸å¤Î°ìÆü¤Þ¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÆü¤Î°ìÉ¼¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª
ÅêÉ¼¤Ï¤³¤Á¤é