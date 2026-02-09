¡Ö¿´¤Ï¶¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤é¤¬·Ç¤²¤¿¡Èº²¤Î¥æ¥Ë¥Ûー¥à¡É¤ËÀ¤³¦¤¬ÎÞ¡ª¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢2026Ç¯WBC¤Ø¤ÈÉü³èÂÔË¾ÏÀ
¡¡MLB¤Ï2·î6Æü¡¢¸ø¼°Instagram¤ò¹¹¿·¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê31¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢WBCÁ°²óÂç²ñ¤Î´¶Æ°Åª¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¾Ò²ð¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤ÎWBC¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡¢ÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¡¢Éé½ý¤Ë¤è¤ê½Ð¾ì¤ò¼Âà¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Í¥¾¡¤·¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ðー¤È¡¢·ç¾ì¤·¤¿ÎëÌÚ¤Î¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿Ì¾¥·ー¥ó¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¤â¤Î¡£
¡¡ÃÅ¾å¤ÇÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£ー¤ò·Ç¤²¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤È¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê39¡Ë¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯·Ç¤²¤é¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö51¡×¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤ä¹â¶¶¹¨ÅÍ¡Ê23¡Ë¤¬¡¢ÎëÌÚ¤Î¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤È»£±Æ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¡ÖBUT HE WAS WITH TEAM JAPAN IN SPIRIT¡×¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎëÌÚ¤ÎÇ®¤¤º²¤¬¥Áー¥à¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Instagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡ÖÀ¿Ìé º£Ç¯¤³¤½¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥àÃå¤Æ ÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ì¡×¡ÖÎëÌÚÁª¼ê¡¢Íê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª ³Ú¤·¤ß～¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿ÆüËÜ¤¬champion¤À¤Ê¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç®¤¤¥¨ー¥ë¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖI thought it was Ichiro Suzuki¡×¡ÖÅö»þ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤¢¤ì¤Ï¥¤¥Á¥íー¤ÎÇØÈÖ¹æ¤À¤Ê¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ÆÆüËÜ¹ñÌ±¤ß¤ó¤Êµ¤¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿w¡×¤È¡¢¥¤¥Á¥íー¤ò¾Î¤¨¤ë¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤À¤È¸í²ò¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£