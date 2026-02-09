陽だまりの中、おすわりしてウトウトする猫さん……とよくよく見てみると、座り方が独特すぎる！？SNSに投稿された猫の座り方が注目され、記事執筆時点で27.3万表示を突破。「えっ…なにその座り方…可愛い…」「想像以上にくっついてて笑っちゃいました」などのコメントが寄せられ、意外な座り方が絶賛されています。

【写真：眠くてウトウトしていた猫→ふと『足元』を見たら…まさかの『座り方』】

眠たくて眠たくて…

Xアカウント『kaoru@LINEスタンプと漫画』に投稿されたのは、座っている猫さんの写真です。「ルー様」と呼ばれる猫さんが、ぽかぽかの陽だまりで眠たそうにしていたそうです。

明るい窓辺でおすわりをし、畳にはルー様の影が長く伸びていたんだとか。なんとも気持ちよさそうな時間です。ルー様は目をつむり、座りながら寝てしまいそうだったようなのですが……。

足のそろえ方が違いました

飼い主さんがルー様の足元に目を向けると、違和感を覚えたそう。猫と言えば、前足同士をぴたっとそろえて座っているイメージですが、ルー様は違いました。そろえているのは、前足と後ろ足だったそうです。

もっと見てみると、後ろのつま先に前足を乗せているような……？ユーザーから「乗ってる」とコメントが入ると「やっぱり乗ってますよね！？」と返す飼い主さん。やはり、誰が見ても乗っていたようです。

ルー様は睡眠筋トレが得意？

なかなか器用な座り方に「かわいい上に体幹素晴らしいわ」「バランスよい～w」と称賛の声が上がりましたが、人間が真似したら手足がぷるぷるしてしまいそうです。ルー様ならではの「筋トレ寝」だったのかもしれません。

Xアカウント『kaoru@LINEスタンプと漫画』では、ルー様の日常の様子のほかに、飼い主さんによるルー様の漫画も紹介されています。かわいくて面白い、そんな日々の投稿をお楽しみください！

写真・動画提供：Xアカウント「kaoru@LINEスタンプと漫画」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。