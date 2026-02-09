実業家のマイキー佐野氏が歴史的投資と比較！『AI業界への投資額370兆円は序章に過ぎない。本当に必要な「桁違いの投資額」はもはや戦争以上です』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
実業家のマイキー佐野氏が自身のYouTubeチャンネル「マイキーの非道徳な社会学」で、『AI業界への投資額370兆円は序章に過ぎない。本当に必要な「桁違いの投資額」はもはや戦争以上です【マイキー佐野 経済学】』と題した動画を公開した。AIインフラへの投資規模が、過去の国家的プロジェクトと比較してどれほど異質な段階に入っているのかを冷静に解き明かしている。
動画ではまず、調査会社ガートナーの予測として、2026年のAI関連総支出が2.5兆ドル、日本円で約370兆円に達する見通しが示される。その内訳を見ると、サーバーやストレージ、ネットワークといったAIインフラが半数以上を占め、AmazonやMicrosoft、Googleといった企業が国家予算級の資金を単独で投じている現実が浮かび上がる。数字の大きさ自体よりも、その集中度とスピードこそが異常だという指摘が印象的である。
佐野氏は理解の補助線として、マンハッタン計画やアポロ計画、高速道路網整備といった歴史的メガプロジェクトを引き合いに出す。これらは距離や重力、原子といった物理的障壁を克服するための労働集約型投資だった。一方でAI投資は、人間の認知や判断をどこまで拡張できるかという、知的集約型の挑戦である点が決定的に異なると整理される。
特に強調されるのが、GDP比で見た際の投資規模である。AIインフラへの投資は、アポロ計画を大きく上回る比率に達し、トップ企業数社だけで、かつて13年間かけて投じられた資金を短期間で使い切る計算になるという。この比較によって、現在進行している変化が例外的な局面であることが理解しやすくなる。
さらに話題は、半導体供給網やエネルギー構造の再設計にまで及ぶ。AIへの本格投資は、単なる技術競争ではなく、計算能力と電力を巡る国家間競争へと転化しているという見方だ。知的集約型であるがゆえに、雇用創出の形も過去とは異なり、社会構造への影響はより間接的かつ長期的になる。
AI投資を単なる金額の大小ではなく、歴史の流れや経済構造の転換として捉えたい読者にとって、その全体像を整理する視点を与える内容である。
チャンネル情報
マイキー佐野です経済・金融・投資・経営・最新の研究やニュースなど様々なテーマについて、ズバズバ切り込んで話していきます〜2021年より最新の学術理論、経営学、経済学、社会学を紹介するYouTube「マイキーの非道徳な社会学」を開始現在はアカデミズム関係者・経営者・投資家・学生が参加するビジネススクールも運営