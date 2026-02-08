timelesz『タイムレスマン』全国ネット＆ゴールデンタイムに進出！メンバーからのコメント到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszによるバラエティー番組『タイムレスマン』全国ネット＆ゴールデンタイムに進出することが決定した。

■木村拓哉からLINEを通じてtimeleszメンバーに伝えられた今回の引っ越し

佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝からなるtimeleszメンバー8人が、「全力で、汗をかく！」を合言葉に、さまざまなロケ企画に挑戦する痛快バラエティーである本番組。2025年4月20日、8人体制timelesz初の冠番組としてスタートすると、6月15日までは毎週日曜日25時25分～25時55分に、7月8日からは毎週火曜日24時15分～24時45分に放送されてきた。

番組内では“ペットボトルを投げて・回して・立てる”新競技「立道（たてどう）」や、ひとつの楽曲の音階を８人で“シェア”して正確に歌えるかに挑む「ミュージックシェア」といった名物企画も次々と生まれ、毎回オンエア後には、SNS上に「#タイムレスマン」のハッシュタグとともに熱い感想コメントが飛び交うなど、深夜番組ながら数多くの視聴者から絶大な支持を集めてきた。

また、放送後の見逃し配信も好調で、見逃し無料配信動画サービスTVerでは、常にバラエティーランキングの上位にランクインしているほか、フジテレビの動画配信サービスFODでは見逃し配信に加え、同サービスでしか見られないFOD限定コンテンツも好評を博している。

こうした人気を受けて、2025年9月27日に東海道中！脱落旅SP、2026年2月7日には新体制１周年記念SPと、2度にわたって土曜プレミアム枠でゴールデン特番を放送し、こちらも大きな話題に。なお、このたびの「ゴールデンタイムへの引っ越し決定」の朗報は新体制１周年記念SPの番組内で、ゲストの木村拓哉からLINEを通じてtimeleszメンバーに伝えられた。

火曜深夜から金曜22時台に引っ越し、放送時間も約1時間に倍増。深夜時代の熱量と面白さを引き継ぎつつ、より間口が広くなり、老若男女が楽しめること請け合いの新生『タイムレスマン』。これまで以上に「全力で、汗をかく」timeleszの8人の雄姿をお見逃しなく。

■【画像】timeleszメンバー集合写真

■番組情報

フジテレビ『タイムレスマン』

2026年4月より 毎週金曜日 21:58～22:52

出演：

timelesz

佐藤勝利

菊池風磨

松島 聡

寺西拓人

原 嘉孝

橋本将生

猪俣周杜

篠塚大輝

■関連リンク

『タイムレスマン』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/timeleszman/

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24

https://ovtp.jp/