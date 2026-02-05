「看板が1日で変わっていた」LINE一通で即日解雇、不動産会社の計画倒産疑惑に「許せない」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
株式会社アクア取締役の松原氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【元社員が告白】LINE一通で倒産通知｜逆転ホームで何が起きていたのか」と題した動画を公開。ある不動産会社で起きた突然の倒産劇と、その裏に見え隠れする計画的な新会社設立の疑惑について、元従業員の証言を交えて厳しく追及した。
動画には、不動産会社「逆転ホーム」に勤務していた元従業員2名が出演。彼女たちの証言によると、正月休み明けの1月4日夕方、突如としてグループLINEで「会社を倒産することになりました」「本日で契約終了です」という通知が届いたという。以降の質問は弁護士宛にするよう指示され、翌日から仕事がなくなる事態に陥った。松原氏は「やばいですね」と驚きを隠せず、その異常な経緯を聞き出した。
元従業員によると、社長とは前年の10月頃から連絡が取れなくなっていたという。社長は過去に、実業家の竹之内氏の動画に出演し「7000万円の詐欺被害に遭った」と訴えていたが、社内では「金額が違うのでは」といった噂が流れていた。さらに衝撃的な事実として、倒産通知の翌日、閉業していたはずの店舗が看板だけすり替わり、内装も住所もそのままで「別の不動産会社」として営業を開始していたことが判明。一部の従業員は事前に事情を知らされ、新会社に移籍していたという。松原氏は、借金をチャラにするための「計画倒産」の可能性を指摘し、「そんなことがまかり通っていいのか」と強い疑念を示した。
解雇された従業員たちは、最後の給料が支払われないばかりか、失業保険の手続きに必要な離職票すら発行されていない状況だという。弁護士に連絡しても対応を拒否され、困窮している実態が明かされた。松原氏は「離職票を書くことって、別にできないことはないはず」と述べ、保身のために最低限の義務すら放棄する姿勢を「代表の資格もないし、本当に失礼ですよね」と断じた。最後には、こうした無責任な経営者がフランチャイズ本部を運営するリスクに警鐘を鳴らし、被害に遭った元従業員たちを気遣った。
