五輪公式インスタグラムが公開

ミラノ・コルティナ五輪の開幕が現地6日と迫る中、五輪公式インスタグラムは4日に日本が誇るフィギュアスケート界のレジェンドの動画を公開。34年前と現在を比較し、偉業を称えている。

上下に分割された動画。上では1992年アルベールビル五輪で鮮やかにトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）を決め、下では34年後に同一人物が1回転半を軽やかに降りていた。

五輪公式インスタグラムが公開したのは、アルベールビルのフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した伊藤みどりさんの動画。「1992年アルベールビルと現在」「ミドリ・イトウはオリンピックでトリプルアクセルを成功させた初のフィギュアスケート選手」と紹介し、動画内には「56歳で、まだこれだけ滑れる！」との文章も添えた。

今なお軽快なジャンプを見せる伊藤さんには、海外ファンも賛辞を送る。

「彼女はとてもパワフルで印象的だった。初めて彼女を見たときのことを今でも覚えていて、圧倒されたのを思い出すわ」

「アルベールビルで彼女を見たのを覚えている！ 当時私は10歳くらいで、彼女にすっかり魅了された！ 当時も素晴らしかったし、今も素晴らしい！」

「スケート仲間数人と日本でミドリに会いました。期待を裏切らない素晴らしい人だった。氷の上でもそれ以外でも本当に素敵。これからもずっとファンです」

「史上最高の選手！」

「美しくて大きなアクセルジャンプ」

「間違いなく最高の選手の一人」

「最高に素晴らしい！！！」

「今でも私のお気に入りのトリプルアクセル！」

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは開会式に先立ち、現地6日の団体戦アイスダンス・リズムダンスで始まる。



（THE ANSWER編集部）