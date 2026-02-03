2月2日、タレントの大沢あかねが、美容本『遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり』（ワニブックス）を刊行した。近年、SNSで“激変”したビジュアルが注目を集めているが、美容本発売を機に、新たな方向に進みそうだ。

「同書では、3児の母親として多忙な日々を送るなか、顔を洗うことさえせずに肌を放置していた大沢さんが、36歳から一念発起し、美肌を作り上げたルーティンなどが記されています。ここ数年、SNSでは彼女が垢抜けたことが指摘されていましたが、40歳になって美容本を発売するに至ったのです」（スポーツ紙記者）

発売前日の1日には、美容本の発売記念トークショーを開催した。集まった報道陣から「急激にキレイになったので整形疑惑も出ていますが……」と際どい質問をされる場面もあったが、大沢は「ありがとうございます。整形する時間がないというのは、会社の人たちはみな分かっていると思うので、一応天然でやらせてもらっています」と笑顔を見せた。

“整形疑惑”を一蹴した大沢のビジュアルに関して、Xでは

《綺麗になりましたよね》

《別人やないか》

など、驚く声が聞かれていた。

大沢は、バラエティ番組『クイズ！ 紳助くん』（朝日放送）や情報番組『おもいッきりイイ!! テレビ』（日本テレビ系）などに出演し、明るく気取らないキャラクターで2000年代にブレイクを果たす。私生活では、2009年にお笑い芸人の劇団ひとりと結婚し、3人の子どもを出産。公私ともに順風満帆に見えるが、人知れず苦難も経験していた。

「2019年に3人めを出産後、子育てのため仕事をセーブし、3年ほどテレビ露出が減った時期がありました。大沢さんは2010年に初出産しましたが、当時は休むことで芸能界に戻る場所がなくなる不安から、3カ月ほどで復帰したことをバラエティ番組などで明かしています。

ただ、2021年に『Yahoo!ニュース』で配信された芸能ライター・斉藤貴志氏のインタビュー記事では、3人めを産んで活動セーブした際、『友だちと時間が合わなくて、話し相手もいない。子どもたちの送り迎えで1日が終わっちゃうんです』と、孤独を感じるときもあったと話しています」（芸能記者）

3人の出産、“孤立期”を経て、2022年からバラエティ番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）の木曜レギュラーを務めるなど、再び露出を増やしている大沢。仕事を休んだ時期は、彼女のキャリアにプラスになりそうだという。

「仕事を休んだ時期が、まさに大沢さんが美容に目覚めたタイミングに当たります。近年、田中みな実さんやMEGUMIさんが美容タレントとして注目を集め、多くの女性から支持されています。

もともと、彼女は気取らないキャラクターと歯に衣着せぬトーク力で認知されていましたが、“美容キャラ”に転換することで、新たな層から支持され、CMなどの仕事につながっていくかもしれません」（同前）

美容タレントとしては“遅咲き”の大沢は、今後どんな道を切り開いていくのか。