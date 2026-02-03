食材をムダにせず、すっきりした冷蔵庫を保つアイデアをご紹介。教えてくれるのは、整理収納アドバイザーの鈴木久美子さんです。ここでは鈴木さんが実践している、家族みんなが使いやすい冷蔵庫収納の工夫や余白をつくるコツなどについて解説してもらいます。

ものと同じく、冷蔵庫内も「定位置」を決める

鈴木久美子さんは片付けサポートやオンライン講座を行う整理収納アドバイザー。冷蔵庫の片付けは、部屋の片付けと同じ考え方でOKだと話します。

【写真】一番目立つ場所にフリースペースを確保

「基本はスペースに対してものを増やしすぎないことと、定位置を決めること。これさえ守れば、ものが埋もれず、格段に出し入れしやすくなります」

冷蔵庫の中は欲しいものがすぐ見つかり、なにがどこにあるか把握できるように。

「そうすれば、手元にある食材を使いきれるので自然とフードロスは減り、節約にもつながっていくはずです」

鈴木さんいわく、とくに定位置を決めておくといいのは常備アイテム。

「おもに“わが家の定番”と言えるものです。たとえばヨーグルトは扉の右ポケット、納豆は目線の高さの棚、というふうに、冷蔵庫の中で“住所”を決めておくのです。ラベルを貼っておけば、家族にも分かりやすいので安心です」

ちなみに鈴木さんは、いちばん取り出しやすい目線の高さの棚には家族がよく食べるものを、見えにくく手が届きにくい、いちばん上の棚には日持ちがする食品（缶ビールやみそなど）を置いているそうです。

チーズやヨーグルトは先にバラして収納ボックスへ

個包装タイプの食品は、外袋から出したりパッケージをはがして収納するのもコツ。

「買い物から帰ってきて冷蔵庫にしまうタイミングでバラしておくと、あとから取り出しやすいんです。スライスチーズやベビーチーズはサイズがバラバラなので、出して統一したケースに入れれば整列しやすくなります。庫内のゴチャつきが消えて、見た目もすっきりします」

納豆やミニ豆腐パックは、できる限り賞味期限がわかるような向きで収納。これでフードロスを限りなくゼロに抑えています。

フリースペースがあれば、急にものが増えてもあわてない

もうひとつ、鈴木さんが意識しているのがフリースペースの確保。

「急ないただきものや、イレギュラーな残りものを保管しておくスペースです。フリースペースには、いちばん出し入れしやすい場所を用意しています」

定番アイテム以外のものは、視界から消えるとついつい存在を忘れがち。

「見えるところに置けば、冷蔵庫を開けるたびに目に入り、おのずと使うようになります」

冷蔵庫がきれいになれば、食材をムダにすることがなくなるうえ、気分もすっきり。一石二鳥です。鈴木さんの考え方、ぜひ参考にしてみてください。