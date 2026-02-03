楽器演奏やサンプリングをしたい人に朗報。JBLから、AIで楽曲を自動分解できるめちゃ有能スピーカーが登場しました。

AIでステムを自動的に抽出できるスピーカー

今回JBLから発表されたのは、「BandBox Solo」と「BandBox Trio」の2モデル。この2モデルの特長は、ミックスされた楽曲からドラムやギター、ボーカルといったステムを自動的に抽出できること。つまり、楽曲から特定のパートを取り除いて、一緒に演奏したり歌ったりできるというわけ。カラオケもできるし、自分が持っている楽器の苦手なパートを練習したり、あるパートをサンプリングしたりすることもできるんですね。

スピーカーの「STEM AI」と書かれたボタンを押せば、分離処理がスタートし、あとは公式アプリからどのパートを、どの程度分離するかを調整できます。しかもインターネット接続する必要もないんだとか。クラウドに楽曲の情報を送ったり、処理が完了するまで待ったりする必要がないんですって。結構革新的なスピーカーな気がします。

Image: JBL

それぞれのスピーカーの最大の違いは、サイズと出力、そして入力端子数です。「BandBox Solo」は18W出力のスピーカーで、入力端子数は1つのみ。

一方の「BandBox Trio」は135W出力で、4つの入力端子を備えています。加えて、こちらはスピーカー上でEQをコントロールでき、LCDスクリーンも搭載しています。グループで使うことを想定しているスピーカーですね。

どちらのスピーカーもコーラスやリバーブなどのエフェクトをかけることができ、しかもビンテージもしくはモダンのアンプサウンドを再現できるのも魅力。

共にバッテリー駆動で、「BandBox Solo」は最大6時間、「BandBox Trio」は最大10時間もちます。「BandBox Trio」に関してはバッテリー交換も可能。さらに両モデルとも、有線接続およびBluetoothに対応しています。欲しい機能がてんこ盛りすぎる。

アメリカでは両モデルとも予約受付中、2026年3月1日にも出荷・発売予定です。「BandBox Solo」は250ドル（約3万8700円）、「BandBox Trio」は600ドル（約9万2900円）で購入できます。

Source: JBL (1, 2)