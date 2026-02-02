飼い主さんが履いている靴下を強奪しようとするポメラニアンさん。思わず『靴下がこんなに伸びるとは知りませんでした…』そう呟かずにはいられない、驚きの光景が話題になっています。

どこまで伸びるのか…離すとどうなるのか…。想像を膨らませずにはいられないその光景は記事執筆時点で16.2万回を超えて表示されており、1.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：飼い主の靴下を強奪しようとする犬→『こんなに伸びるのか…』シュールすぎる光景】

飼い主の靴下を強奪しようとする犬

Xアカウント『@pomeranian_waka』に投稿されたのは、ポメラニアン「若様」のお姿。

この日、飼い主さんは着用していた長い靴下を若様に狙われることになったのだそう。つま先の辺りをくわえ、腰を低くして靴下強奪のために懸命に引っ張り始めたという若様。

『そんなに伸びるのか…』衝撃的な光景に反響

飼い主さんも奪われまいと靴下の履き口辺りを押さえていると…知る由もなかった、靴下が秘めた驚きのポテンシャルを見せつけられることとなったというのです。

『靴下がこんなに伸びるとは知りませんでした…』思わずそう呟いてしまったという飼い主さん。

それもそのはず、靴下は信じられないほど伸び続け、履いていた長さを優に超えていったというのです。

懸命な若様の表情、伸び続ける靴下…。ゴムパッチン芸を思わせる衝撃の光景は多くの人々を驚かせると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「それは…伝説のゴムパッチン芸」「パチンってなりませんように」「伸び過ぎっすｗｗ」「かわいい」「可愛さにノックアウト」などのコメントが寄せられています。

ニコニコ笑顔が素敵な女の子♡

2022年11月29日生まれの若様は、笑顔がとっても素敵な女の子。おもちゃで遊ぶのも大好きで、どんな時も全力で一生懸命なところも、たくさんある魅力のひとつ。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくマイペースにのびのびと笑顔で過ごす若様のお姿は、ポメラニアンの魅力やたくさんの癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@pomeranian_waka」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。