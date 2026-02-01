【70代で交際スタート】老後の暇つぶしのはずが、優しい彼に惹かれていく。娘からくぎを刺されたけど…＜第２話まんが＞【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年9月5日）********心身ともに健康なシニア世代が増える中、70代以降に人生を共に歩むパートナーと出会う人も。72歳の小林愛子さんは、10年前に夫に先立たれて現在はひとり暮らし。友人の勧めでオープンカレッジに行くと、思わぬ出会いが待っていた…

* * * * * *

講座当日に出会が…

前話からの続き。

そして講座当日。緊張しながら大学の講義室に入ると――。

徳田さんは、穏やかな物腰の男性で好感を持ちました。

講座は思いのほか楽しく、ひさびさに物事に集中する楽しさを味わうことができたのです。

お昼に誘われて

こうして、2ヵ月間の講座中は毎回隣同士で学び、帰りには食事をするのが自然な流れになっていました。

そんなある日、自宅に娘がやってきます。

もしかして付き合ってるの？

年齢のこともあって、徳田さんとは形にこだわらず、ただ一緒に心地よい時間を過ごせればと思っていました。

でもこうして、正式にお付き合いすることになり――72歳にして、私は彼氏ができたのです。

第３話へ続く。