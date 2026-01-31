【1位〜6位】2月1日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】牡羊座
総合運：★★★★★
今日は面倒なことから片付けるのではなく、一番やる気が湧くことから取りかかってみて。すると、いろいろなことが順調に進んだり、嬉しい話が舞い込んできたりしそう！朝からいい気分で過ごすことが、最高の運気を生かす秘訣です！
恥ずかしくて言えなかったこと「関係が崩れるかも」と不安で言葉にできなかったこと、そういう想いを伝えると、最高に幸せな恋ができる運気！勇気が幸せを呼び込みます。出会いは、理想以上の相手と知りあうつもりでいると〇。
金運
普段は買わないような高価な物に、今日は興味が湧くかも。たとえ｢今しか買えない｣と思っても、今日のところは節約をするといいでしょう。貯金の目標を立てると心が前向きになって、お金との縁も強くなっていきます。
ラッキーアイテム：カーディガン
ラッキーカラー：ゴールド
【2位】蠍座
総合運：★★★★☆
積み重ねた努力が実を結ぶ運気。それだけでなく、今日始めたことで、早速手応えを感じられる日でもあります。「こうなりたい」と理想を抱いていることがあれば、なにか行動を起こしてみて。少し自分に厳しくなるのがポイント。
恋愛運
誰かの心ない言葉に、恋の自信がつぶされてしまうかもしれない日。でも、悪気はないのです。また、あなたの魅力を理解して、自信を大きくしてくれる人もいます。傷ついたときは、異性の友人に話を聞いてもらうと〇。
金運
あなたが持っているお金の才能、磨いてきたお金の才能が、今日はキラリと光りそう！運用や節約、貯蓄など、これまでなによりも努力を重ねてきたことや得意になったことに時間を使って。それ以外の物事は、可能な限り慎重にするのがカギ。
ラッキーアイテム：巾着
ラッキーカラー：ブラウン
【3位】天秤座
総合運：★★★★☆
運気の追い風が吹いてきて、なにごとにも堂々と取り組めそうです。苦手なこともうまく進んで、自信につながる可能性大。「こうしてみよう」と思いついたら、早速行動を起こしてみて。誰かに相談するよりも、自分のひらめきを信じましょう。
恋愛運
恋か友情か、となれば、友情を優先したくなる日。そして、その気持ちに素直に従うことで、結果的には恋もうまくいく運気です。また「友だちのためになにかをしたい」という気持ちがあるのなら、恋の相手に相談してみるのも〇。
金運
｢どうして今まで、思いつかなかったんだろう？｣と、不思議に思うようなアイディアが湧きそうな金運です。友だちとの雑談が、そのきっかけかも。細かいことを考え過ぎず、思いついたことを実践してみて。さらにいい考えが浮かぶ可能性大！
ラッキーアイテム：携帯電話
ラッキーカラー：アクアブルー
【4位】水瓶座
総合運：★★★★☆
人の意見に素直に耳を傾けることができる日です。しかも、もらった意見を上手に役立てることもできて、自信がつくでしょう。特に重要ではない内容でも、まわりの考えを聞いてみてください。面白いヒントをもらえそうです。
恋愛運
恋愛運好調！特に、恋の相手と急接近の可能性大です。パートナーには、感謝の気持ちを言葉にすると愛が深まりそう。また、誰かとの関係を進めるかどうか迷ったら、友だちに相談を。自信を持って前進できそうです。出会いは、紹介からの急展開が期待できます。
金運
まわりの人から、貴重な意見や視点をもらえる金運です。お金に関することで迷いや悩みがあるのなら、心を開ける友だちやお金のプロに相談をしてみるといいでしょう。新たな発見があって、心に余裕を持ってお金と向きあえそうです。
ラッキーアイテム：古着
ラッキーカラー：ピンク
【5位】双子座
総合運：★★★☆☆
今日増えた知識が、あなたの心強い武器になりそうな運気です。好きなことや得意なことについて、より深く学ぶのも〇。いろいろな分野の知識を幅広く仕入れるのもいいでしょう。専門家の書いた記事や書籍を読んでみて。
恋愛運
心ときめく出会いが待っている可能性大！行動範囲を広げることで、恋の幸せに近づけそうです。入ったことのないお店に足を運ぶのもオススメ。特に、友だち同士でワイワイ賑やかに盛り上がることができる場所がベスト。
金運
向上心を持ってお金と向きあうと、とてもいい情報が入ってきそうな運気です。お金を使うことでも殖やすことでも、｢もっと知識を増やそう｣という心構えで過ごしてみて。お金とのつながりがさらに強くなる方法を発見できる可能性大。
ラッキーアイテム：文庫本
ラッキーカラー：ビビッドイエロー
【6位】蟹座
総合運：★★★☆☆
「こんな魅力を手に入れたい」と思っていることに、今日は時間とエネルギーを使ってみてください。すぐに手応えを感じられるでしょう。そして、自分で思う以上に魅力がアップしているはず。憧れている人のまねをするのも〇。
恋愛運
今日は、強引な人のペースに巻き込まれそうになるかも。「恋人として付きあう気がない」と感じたら、ストレートな言葉で伝えてOK。また、自分の体のケアにたっぷり時間をかけると、恋の魅力がアップする1日です。
金運
あなたが今後、さらに多くのお金を稼ぐためのきっかけやヒントがもたらされる運気です。副業や投資など、お金に関する話が舞い込んできたら、ひとまず聞いてみてください。｢危険だ｣｢怪しい｣と最初から決めつけないことがポイント。
ラッキーアイテム：ルームウェア
ラッキーカラー：グリーン