ロックバンド「QOOLAND」の平井拓郎氏が自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で、「【歌舞伎町】ライブハウス20軒の“本当のウラ側”｜実際に出た箱だけ全部歩いてみた」と題した動画を公開。20軒以上のライブハウスがひしめく新宿歌舞伎町を実際に歩き、バンドマンならではの視点でそのディープな世界を解説した。



動画の冒頭で平井氏は、「（歌舞伎町にあるライブハウスのうち）10軒ぐらい出た。半分以上！？」と自身の経験を明かし、バンドマンにとって馴染み深い街であることを語る。案内は、文化的な雰囲気が残る新宿ゴールデン街の横丁から始まった。



最初に紹介されたのは、区役所通り沿いにある「Zirco Tokyo」だ。平井氏は「ここは歌舞伎町の中でも恐ろしくない場所」と解説。比較的新しく、レーザーなどの照明も充実した現代的なライブハウスだという。ワンマンライブを5回ほど行ったこともあると思い出を語りつつも、「この壁のところで胸ぐら掴まれたことがあったけど」と、歌舞伎町らしい物騒なエピソードも披露した。



続いて、ホストクラブが多数入るビルの地下に位置し、「入りにくいライブハウス」としても知られる名門「新宿LOFT」を紹介。数々の伝説的なライブが行われてきたこの場所は、木の壁が特徴的で「独特の鳴りがある」と音響面にも言及した。さらに、同系列のトークライブハウス「LOFT/PLUS ONE」が入る「I Love 歌舞伎町ビル」にも触れ、この一帯がライブ文化の一大拠点であることを示した。



他にも、パンクの聖地として知られる「新宿ACB」や、平井氏が初めてワンマンライブを行ったという「新宿MARZ」、そしてその隣にある「新宿Marble」など、狭いエリアにライブハウスが密集している様子を紹介。それぞれのライブハウスにまつわる思い出や特徴を語りながら、街を巡っていく。



動画を通して、きらびやかなネオンの裏に隠されたライブハウスという文化的な側面や、そこに集う人々の営みが描き出される。新宿歌舞伎町という街が持つ、「清濁併せ呑む」独特の魅力を、バンドマンの視点から深く知ることができる内容となっている。