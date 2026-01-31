『名探偵プリキュア』第1話「誕生！名探偵プリキュア」あらすじ＆先行カット！
2月1日（日）より毎週日曜朝8時30分よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始となる、プリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』。第1話のあらすじと先行カットが公開された。
モチーフは『探偵』。テーマは『自分で見て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す』。
物語の舞台は、なんと…1999年！ 不思議な力に導かれ、主人公【明智あんな】は現代から1999年にタイムスリップしてしまう。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、1999年に出会った【小林みくる】と力を合わせて名探偵プリキュアに変身！ 時代をこえて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語をお楽しみに。
2月1日に放送となる第1話のあらすじはこちら。
＜第1話「誕生！名探偵プリキュア」あらすじ＞
14歳の誕生日をむかえ、母と家に帰ってきた明智あんなは、自分の部屋にペンダントが置かれていることに気づく。母からの誕生日プレゼントだと思い込んだあんながペンダントを身につけると、突如謎の妖精があらわれた。ポチタンと名乗る妖精が「いっしょに来て、助けてほしいポチ！」と呼びかけると、ペンダントは輝き始め、ふたりは光に飲み込まれてしまう。
どこかに落下したあんなは、そこで探偵志望の女の子・小林みくると出会う。あんなとポチタンを「探偵テスト」の試験官だと思い込んだみくるは、あんなが靴をはいていないことに気づき、一緒に靴を買いに行くが、靴を選んでいる最中にポチタンが飛び出していってしまった。
ポチタンを追いかけていった先は結婚式場で、花嫁が大切なティアラをなくして困っていた。お手伝いを申し出たあんなは、みくるとティアラを探し始めるが――。
＞＞＞第1話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
