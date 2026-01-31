この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

税金の支払いは「スマホ決済が一番お得」 クレカや電子マネーとの比較でわかる最適な方法とは

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年最新版】税金の一番お得な支払方法はこれ！」と題した動画を公開。固定資産税や自動車税などの地方税、所得税などの国税、国民年金や国民健康保険料といった社会保険料まで、毎年必ず発生する支払いをポイント還元でお得にする方法を解説した。



動画では、税金をお得に支払う方法は大きく分けて「クレジットカード」「電子マネー」「スマホ決済アプリ」の3種類あると紹介。それぞれのメリット・デメリットを比較し、手数料がかからず、自宅で完結でき、高いポイント還元を狙える「スマホ決済アプリ」での納付が最もおすすめだと結論付けた。



クレジットカードでの直接納付は、支払い上限額が高いことから高額納税には向いているものの、0.8～1.0%程度の決済手数料が発生する。そのため、手数料を上回る還元率のカードを選ぶ必要があるが、楽天カードや一部のアメックスのカードのように、税金支払いでは還元率が大幅に低下するケースがあるため注意が必要だと指摘した。



コンビニで支払う電子マネーは、nanacoとWAONが対応している。支払い自体でのポイント還元はないが、特定のクレジットカードからチャージする際にポイントを獲得できるという。特にApple Payを利用すれば、セブンカード・プラスやイオンカードセレクト以外の高還元カードからもチャージが可能になり、お得度が増すと説明した。



最もおすすめだというスマホ決済アプリについては、楽天ペイ、au PAY、ファミペイなどを比較。PayPayとd払いはチャージでポイント還元が受けられないため、お得度は低いとした。最も高い還元率を狙えるのは楽天ペイだが、複雑なチャージルートを経由する必要があり、Androidユーザー限定の方法となる。一方でau PAYやファミペイは、特定のクレジットカードから直接チャージするだけで1.0～1.5%前後の還元を手軽に受けられるため、iPhoneユーザーや手間をかけたくない人におすすめだという。



動画の最後には、これらの特徴を踏まえ、1回30万円以上の高額納税なら「クレジットカード」、それ以下の金額で手間をかけたくないiPhoneユーザーは「au PAY」や「ファミペイ」、還元率を最大限に高めたいAndroidユーザーは「楽天ペイ」という、ケース別の最適な納税方法を提示した。毎年必ずやってくる税金の支払いだからこそ、自分に合った方法を見直してみてはいかがだろうか。