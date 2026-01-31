1月30日（金）に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスと有吉弘行が人気ロケ芸人の絶大な影響力について語る場面があった。

【映像】マツコ、旅行中に実感した人気ロケ芸人の影響力「スゴそうに見えないのに」と有吉も驚き

この日は、栃木県出身のU字工事が“最高の栃木旅”を考案し、そのスケジュールを紹介するVTR企画を放送。今回は福田薫が考案したプランで、知られざる栃木の魅力を味わった。

日光市の朝食専門店や小山市の酒蔵、大田原市のラーメン店などが紹介されるなか、スタジオのマツコ＆有吉がもっとも身を乗り出したのは、鬼怒川にある高級宿「鬼怒川渓翠」だ。

オープンからわずか2年でミシュランキー（ミシュランガイドのホテル版評価）に掲載された話題の宿に、お宿大好きのマツコも「これ、今スゴイ」と即座に反応。すでにチェック済みであることを明かした。

支配人によると、数多くの取材依頼が届くなかで、今回は「栃木を代表するタレント・U字工事が来るなら」ということで特別に取材を許可したという。

この報告に有吉は「さすが」と唸り、マツコも「この間那須に行ってきたんだけど、U字工事スゴイわよ。もう神のような存在」と、地元での凄まじい支持率の高さを証言した。

紹介された客室は、もっとも狭い部屋でも57平米以上。全室に鬼怒川渓谷を一望できるテラスと客室露天風呂を完備している。

テラスから見える絶景に、U字工事の2人は「うわースゴイ！」「渓谷がスゴイ見える」と大興奮！ 最後には、なぜか益子卓郎が福田の脇を洗ってあげるというサービスカットが挿入され、福田は「初めてです、脇洗われたの」と嬉しそうに笑っていた。

VTRを観た有吉は「ホテルがいいね。やっぱいいとこ知ってるね」と、彼らのセレクト能力を絶賛。

一方のマツコは、U字工事に「宿紹介のブランド価値が付き始めている」と分析した。

以前番組で紹介した富山の超人気レストラン「L’évo（レヴォ）」を例に挙げ、「あそこ、とんでもないらしいわよ。テレビに絶対出ない」とコメント。本来なら到底取材に応じるような店ではないと、グルメ通の知人から言われたエピソードを明かし、彼らのもつブランド力について語った。

これには有吉も「（U字工事は）スゴそうに見えないのにな」と改めて感心していた。