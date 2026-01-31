育児支援サイトを運営するベビーカレンダー（東京都渋谷区）が、2025年「12月生まれベビーの名付けトレンド」を発表しました。今回は「女の子の名前」ランキングトップ10を紹介します。

調査は2025年12月1〜25日、同社のサービスを利用した「2025年12月生まれ」の子どもを対象に実施。調査人数は7062人（男の子3560人、女の子3502人）です。

「雪」を連想する名前がランクイン

「女の子の名前」ランキングは、1位が「翠（すい）」、同率2位が「柚葉（ゆずは）」「紬（つむぎ）」、同率4位が「茉白（ましろ）」「陽葵（ひまり）」「結月（ゆづき）」「結愛（ゆあ）」でした。

真っ白な雪景色を連想させる「茉白」といった「雪」を連想する「スノーネーム」が4位内にランクイン。また、ベビーカレンダーによると、雪の結晶が六角形で花のように美しいことに由来する「六花（りっか）」といった名前も見受けられたということです。

また、12月は「柚（ゆず）」を用いた「柚ネーム」が多く、「柚葉」「柚乃（ゆの）」「柚月（ゆづき）」「柚希（ゆずき）」「柚奈（ゆな）」「柚羽（ゆずは）」「柚杏（ゆあ）」といった名前が100位内にランクインしたとのことです。

「柚ネーム」について、同社は「『柚』には厄除けや無病息災の象徴といった側面もあり、『健やかに育ってほしい』『寒い季節を元気に乗り越えてほしい』という健康を願う祈りを込めやすい漢字として、名付けに選ばれたのかもしれません」とコメントしています。