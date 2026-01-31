この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

バンド「QOOLAND」の平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」を更新。ロックバンド「9mm Parabellum Bullet」のドラマーかみじょうちひろ氏の脱退と、それに伴いギタリストの滝善充氏がドラムを担当するという異例の発表について解説した。



平井氏はまず、このニュースについて「眼球が飛び出た」と、その衝撃の大きさを語った。ギタリストがドラマーに転向することは極めて珍しいが、平井氏は滝氏について「滝さん以外の人類には不可能だと思うけど、やっているから可能」と述べ、その背景にある滝氏の並外れた能力について言及した。



平井氏は過去に滝氏の自宅を訪れた際のエピソードを披露。滝氏が自作した打楽器を「パコパコ叩いてめっちゃ上手い」様子を目撃したと明かし、そもそも打楽器の演奏能力があったことを示唆した。さらに、ギタリストとしての滝氏の最大の特徴として「リズムがやばい」点を挙げた。平井氏は、自身も行っているという裏拍で手拍子を打つ高度なリズムトレーニングを実演し、「滝さんは（こういうのが）バキバキに取れる」と、その卓越したリズム感を称賛した。



また、新メンバーを補充するのではなく、既存のメンバーでパートを補うというバンドの決断にも注目。平井氏は、同じくメンバーが脱退した際に新メンバーを迎えた「KANA-BOON」の例と比較し、9mmの選択は「バンドのストーリー」や「事業体としての魅力」を重視した結果ではないかと分析した。サポートメンバーを入れずにオリジナルメンバーだけで活動を継続していくという決断は、ファンにとって「熱い」展開であるとの見方を示した。



今回の体制変更は、滝氏の持つ驚異的なリズム感と、バンドの物語を大切にするという強い意志があってこそ実現したと言えるだろう。唯一無二の道を選んだ9mm Parabellum Bulletの今後の活動から目が離せない。