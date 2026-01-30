松屋銀座では、2026年2月4日(水)～ 2月14日(土)までの11日間、8階イベントスクエアにて「GINZAバレンタインワールド」を開催します。

今回のテーマは「五感で楽しむカカオ」。できたてのデザートを楽しめるイートインや、お酒とのマリアージュを味わえるBARカウンターなど、その場で見て、感じて、味わえる「食体験」をブラッシュアップ。特に今年は、パティシエが目の前で一皿ずつ仕立てる「デセールコース」が初登場し、臨場感あふれるライブステージが！ また、日本の素材×カカオの新たな可能性を探求するショコラや、未来へつなぐサステナブルな取り組みを行うブランドの商品など、多彩な切り口でカカオの魅力をご紹介します。

五感で楽しむライブ体験！ 「イートイン＆BAR」

①初登場！ パティシエが目の前で仕立てるデセールコース

【事前予約制】1月21日(水)午前11時から

各日⑴昼12時⑵午後2時⑶午後4時⑷午後6時の4部制(各10席限り)

パティシエが目の前で一皿ずつ仕立てる、ライブ感あふれるデセールコースが初登場します。デザートの余韻を深めるドリンクとのペアリングがおすすめ。コースならではのストーリーに身を委ねながら、一皿ごとに息づく作り手の哲学を体感できます。

レストランローブ 平瀬祥子氏

◆レストランローブ

【出店日】 2月8日（日）～ 2月10日（火）

※物販は2月4日（水）から全日程

パリで研鑽を積み、女性シェフパティシエとしての道を切り拓いてきた平瀬祥子氏による特別なデセールコース。その繊細な技が引き出すカカオの多彩な表情を、心ゆくまで堪能できます。

《ムニュカカオ》 ※すべて松屋銀座限定

・デザートのみ 14,300円

・ドリンクペアリング付き(写真の品) 17,600円

・アルコールペアリング付き 18,700円

※画像左から

一皿目：「ホワイトカカオ ベンガルスパイス」×「アマゾンカカオ水」

ミルクチョコレートをベンガルスパイスと合わせたスフレに、バター香るアイスクリームとマカンボがショコラの味を引き立てる一皿。力強くフルーティーなアマゾンカカオ水を合わせて。

※一皿目の前にコースの始まりを飾る「アミューズブッシュ」が付きます。「フォアグラショコラ」など4種類のフィンガーフードで、甘味だけではないカカオの新しい一面をお楽しみください。

二皿目：「苺 シャンパン カカオパルプ」×「カカオビネガー、ジャスミン、洋梨のモクテル」

苺とカカオパルプ、ホワイトチョコレートを華やかに香る薔薇やライチと合わせた一皿。ペアリングには、カカオビネガー、ジャスミン茶、洋ナシ出汁を使用したノンアルコールカクテルを。

三皿目：「ヤーコン」×「鹿のコンソメ」

みずみずしいヤーコン(キク科の根菜)をピクルスやムース、アイスにカカオサブレと余すことなく使用した一皿。ペアリングには鹿のコンソメを。まさに大地の恵みを味わう一皿です。

※三皿目の後に「ミニャルディーズ(ボンボンショコラ2種)」が付きます。コース全体の余韻をお楽しみください。

VERT（ヴェール） 田中俊大氏

◆VERT（ヴェール）

【出店日】2月11日（祝・水）～ 2月14日（土）

東京・神楽坂の日本茶を織り交ぜたデザートコースの専門店。オーナーシェフ田中俊大氏が、カカオを主軸に 「日本茶の可能性」を表現した特別なショコラコースをお届け。独創的なセンスで食材を操る田中氏の、一期一会の味わいをぜひご堪能ください。

《茶湊流水》 ※ともに松屋銀座限定

・ドリンクペアリング付き(写真の品) 16,500円

・アルコールペアリング付き 18,700円

※画像左から

一皿目：「発酵柑橘とカカオパルプの羊羹」×「青心烏龍茶、カカオ、馬告のブレンド」

発酵柑橘とカカオパルプで表現した〈ヴェール〉のシグネチャーである羊羹を一皿目に。すっきりとした印象ながら、インパクトのあるペアリング構成です。

※柑橘は旬の素材を使用します。画像はイメージです。※一皿目の前に、コースへの期待が高まる「ブラジルナッツとほうじ茶の葛練り豆腐」が付きます。

二皿目：「フォンダンショコラ(ダークチョコレート) 大葉のソルベ ホエイのソース」×「VERT特製抹茶ラテ(オーツミルク、抹茶、カルダモン)」

フォンダンショコラと大葉のソルベの温冷差のあるデザート。〈ヴェール〉特製の抹茶ラテで包み込むような余韻を感じていただけます。

三皿目：「苺と薔薇 燻製ショコラのパフェ」×「和紅茶、ほうじ茶、玉露のブレンド」

薔薇と苺を主役に、燻製ショコラで味わいの幅を持たせた美しいパフェ。そこに合わせるのは、甘み、渋み、香ばしさ、旨味が重なり合う、深みのあるブレンドティーです。幾重もの香りのレイヤーが魅せる、華やかな世界をお楽しみください。

※三皿目の後は「生チョコと抹茶のテリーヌショコラ×精進出汁のショコラショー」で、記憶に残る余韻をお楽しみください。

②スターパティシエによる限定ショコラ・デセール

〇各日午前11時～午後7時30分（ラストオーダー午後7時）

毎年大好評のパティシエが目の前で仕立てるデセールやパフェ。会場だけのスペシャルな味わいを、できたてだからこそ感じられる香りや食感とともにご堪能ください。

ゲン ササキ ラ・ブティック・ドゥ・ユキノシタ・カマクラ 佐々木元氏

◆ゲン ササキ ラ・ブティック・ドゥ・ユキノシタ・カマクラ

【出店日】2月4日（水）～ 2月9日（月）

※物販は2月4日（水）から全日程

国内外で数々の受賞歴を持つシェフパティシエ・佐々木元氏。

※画像左から

・Parfait élégance d'agrumes 3,520円

・Fondant au chocolat rose framboise 3,300円

※ともに松屋銀座限定

小田原の「ブラッドオレンジ」、「不知火」をはじめとする柑橘を紅茶やショコラとマリアージュさせたパフェに、温かいフォンダンショコラと冷たいバニラアイスのコントラストや薔薇とフランボワーズのエレンガントな香りを楽しめるデザートが登場します。

マサハル コウヅマ 上妻正治氏

◆マサハル コウヅマ

【出店日】2月10日（火）～ 2月14日（土）

※物販は2月4日（水）から全日程

数々のコンクールで受賞歴を重ねる、気鋭のパティシエ上妻正治氏。

※画像上から

・月光百合根のコンフィとヴルーテ 発酵カカオバターの香り 3,960円

・エクアドルカカオのデセール "パッハリートと旬の果実" 3,740円

※ともに松屋銀座限定

低温貯蔵で甘みを引き出した北海道産「月光百合根」をコンフィとヴルーテに仕立て、発酵カカオバターのエキュームを合わせた一皿に、エクアドル産カカオ「パッハリート」を主役に旬の沖縄フレッシュパッションフルーツ、ティムットペッパーでマセレした伊予柑などの香りを重ねた一皿の、素材へのこだわりと探究心が生み出した2種のデセールをお楽しみください。

③フードからスイーツまで、イートイン・実演販売で“できたて”を味わう

※画像左から

◆メメントモリ

Cacao's Tacos 1,980円 ※松屋銀座限定



自家製のカカオハスクを練り込んだ香ばしいトルティーヤに、じっくり煮込んだ豚肉のカルニタスが。仕上げにチョコレートを削りかけることで、肉のコクとスパイスの香りに奥ゆきが生まれ、ほんのり甘苦い風味が広がります。カカオの新しい可能性を感じる一皿です。

◆ガートココア

カカオパネーンカレー (タイコーヒーセット) 2,343円 ※松屋銀座限定



タイ料理店〈タイ・イサーン料理ヤムヤム〉監修。ココナッツミルクのコクとスパイスの香り広がるタイの伝統料理「パネーンカレー」に、〈ガートココア〉の 70%チョコレートを合わせた一品。タイ料理とタイカカオの新しいマリアージュを、タイ産コーヒー豆を使用したコーヒーと一緒にお楽しみください。

◆アマゾン カカオ

【出店日】2月4日（水）～2月7日（土）

アマゾンカカオジェラート 1,320円 ※松屋銀座限定



長野県白馬のミルクをベースにアマゾンカカオペーストをたっぷりと混ぜ込んだ、濃厚ながら後味さっぱりのカカオジェラート。そこに日替わりのジェラートをのせた、2種のジェラート盛り合わせをお届けします。

◆ファミー バイ ミホ サトウ

クイニーアマン カカオ ※ 松屋銀座限定

テイクアウト：751円 / イートイン：756円

フランス・ブルターニュ地方の伝統的な焼き菓子を、カカオでアレンジ。じっくりと自家焙煎したアマゾンカカオニブとグラニュー糖を、発酵バターの豊かな風味と北海道産小麦の絶妙なバランスで 丁寧に折り込んだ、奥深い味わいです。

※テイクアウトは税率8%、イートインは税率10％

④チョコ×お酒の「マリアージュBAR」

〇各日昼12時～午後7時30分

青森県弘前市のクラフトチョコレート専門店「浪漫須貯古齢糖」のショコラティエ・須藤銀雅氏が手がける、BAR専用チョコレート工房「アトリエAirgead」のBAR専用チョコレートが今年も登場。5年目となる今回は、カクテルにフォーカス。バーテンダーの所作の美しさや、一杯に宿る世界観を感じながら、チョコレートとのマリアージュをお楽しみください。

※画像左から

◆BenFiddich ※松屋初登場

【出店日】2月4日（水）～2月6日（金）

森の中の果樹園 / 柚子ハーブ セットで2,200円

薬草やハーブ、スパイスを使った独創的なカクテルに定評のある新宿のBAR。シンガニや洋梨ブランデーなどを使用した果実香るカクテルを、柚子果汁やジュニパーベリー、レモングラスなどを合わせた爽やかなガナッシュが引き立たせます。

◆SUKIYABASHI SAMBOA

【出店日】2月7日（土）～2月10日（火）

ベルベットアンバー / 樽バニラ セットで1,980円

1918年に神戸に誕生し、銀座に暖簾分けされた銘店。ひと口目はなめらかで上品、その後に静かに広がるビターさで余韻を楽しめるカクテルと合わせるのは、バニラビーンズとグリーンアニス、トンカ豆の香りを丁寧に抽出したガナッシュです。

◆Bar Pálinka

【出店日】2月11日（祝・水）～2月14日（土）

鰹、木苺、グラスにて。

昆布、ポワプルローゼ （各1個） セットで2,750円

ハンガリーの蒸留酒「Pálinka(パーリンカ)」を専門で扱う神楽坂のBAR。ラズベリーの蒸留酒にシロップとクエン酸、鰹節をステアしたカクテルは、2種の個性豊かなショコラによってまるで別のカクテルのように味わいが変化。一杯で 2度美味しいペアリング体験をお楽しみください。

⑤「クープグラッセショコラ×水出しアイスコーヒー」や毎年人気の「ショコラショー」を楽しむショコラサロン

○各日午前11時～午後7時30分

蔵前「蕪木」による珈琲とショコラのイートインは4年目。昨年連日人気を博したクープグラッセショコラの新作も登場します。

◆蕪木

クープグラッセショコラ「檸檬」 2,640円 ※松屋銀座限定

水出しアイスコーヒー 880円

東京・蔵前にて、自家焙煎のカカオを使用したチョコレートの製造・販売を行う「蕪木」。今年は、深みがあるビター感、キレのある酸味を表現したチョコレートに、愛媛県明浜産レモンを軸としたグラスデザートが登場。レモンの風味と、チョコレートをはじめとする素材とのグラデーションをお楽しみください。ペアリングのドリンクには、華やかな香りの水出しコーヒーや、店主が厳選したワインをお楽しみいただけます。

「檸檬」（左）・「ルージュ」」（右）

◆蕪木

ショコラショー 各1,210円 ※すべてアルコール使用 ※ともに松屋銀座限定

ショコラショーは、デザートと呼応する素材を使用した新作「檸檬」や、毎年人気の「ルージュ」が登場します。

◆蕪木

ショコラの焼菓子詰め合わせ (6個入り) 2,592円 ※松屋銀座限定

チョコレートや珈琲の風味を活かした個性豊かな焼き菓子の詰め合わせです。 ※テイクアウトのみ。

日本の食材×カカオの融合

国産素材を使用した国内ブランドが3割増！日本の食材の魅力を存分に楽しめるラインナップとなっています。

◆ルフルーヴ

GINZA2026（6個入り） 3,240円

【出店日】2月8日（日）～2月14日（土） ※松屋銀座限定 1/3からECにて

オーガニック農家に育ったショコラティエ上垣氏が、地元・養父蒸留所のウイスキーの原酒を、ペルー産のカカオバターを使った自家製ホワイトチョコレートとマダガスカル産のカカオを使ったミルクチョコレートで表現。インドネシアのスラウェシバニラ、自家農園の栗の蜂蜜、沖縄のナムワバナナなど、素材にこだわったボンボンBOXです。

◆アマゾニア

黒文字BOX（6個入り） 3,301円

【出店日】2月10日（火）～2月14日（土） ※松屋銀座限定 1/3からECにて

日本で古くから親しまれてきた香木クロモジを主役にしたボンボンショコラ。 岩手県大船渡産と大分県中津産のクロモジを、葉と枝で使い分けながら香りの奥行きを引き出した一箱です。

◆テロワール バイ ダイチ オクノ

TERROIR FUKUI8《ボンボンショコラとパートドフリュイ》（8個入り） 3,901円

※松屋銀座限定 1/3からECにて

シェフの故郷・福井県の素材を集めたボンボンショコラとパート・ド・ フリュイ（黄金梅）のBOX。 蕎麦のプラリネ、日本酒、結晶塩、シェフの実家の庭の木から手摘みされた山椒などを使った、土地の香りと個性を堪能できるテロワール豊かなセットに仕上がっています。

◆ショコラトリー&バー ロンポワンbyヒロフミ タナカマル

・松屋限定版レ・ミエル（6個入り） 3,024円 ※松屋銀座限定

・プレミアム生ショコラ ネグリタ ラム ダブルアローム（10g）216円

蜂蜜メーカー出身のショコラティエが、蜂蜜の自然な甘さで果実やハーブの香りを巧みに引き出した「レ・ミエル」と、ラムの貴婦人と称されるフランスの伝統的な高級ラム酒「ネグリタ ラム」を贅沢に使用した、期間限定の生ショコラの量り売りが登場します。

未来につながるチョコレート

世界各地のカカオ生産者に寄り添い、未来へつなぐ支援活動に取り組むつくり手たちのこだわり抜かれた味わい。



◆アマゾン カカオ

【出店日】2月4日（水）～2月7日（土）

・洋梨とブラッドオレンジのアマゾンバターサンド（6個入り） 4,968円 1/3からECにて

・信州産プルーンとプラムのアマゾンバターサンド（6個入り） 4,968円

アマゾンカカオをクッキー生地に使用した2種のクッキー缶。自家製の洋梨コンフィチュール・ブラッドオレンジのコンフィチュールをピスタチオバタークリームでサンドしたクッキーと、自家製の信州産プルーンのコンフィチュールとプラムのジャムを、バタークリームとともにサンドしたクッキーです。

◆アンチドート

・100% RAWトナカテクトリ《+ニブ》(65g) 2,251円

・84%パナケイア《ラベンダー+レッドソルト》（65g） 2,091円

1/3からECにて

低温焙煎カカオ84%のダークチョコレートにラベンダーと赤いアレエア塩を加えたタブレットは、ひときわ強く香りたつフローラルな風味が特徴。ローカカオ100%のチョコレートにカカオニブを加えたタブレットは、ナッティーな風味と芳醇な香り、カカオニブの食感が唯一無二のハーモニーを奏でます。

◆ショコラトリーキャメル

・瀬戸内レモン&静岡抹茶のボンボンショコラ2種セット（各1個入り） 1,188円

・瀬戸内ネーブルとサモアダークのオランジェット（1枚） 594円

※ともに松屋銀座限定 1/3からECにて

瀬戸内で育ったネーブルオレンジを香ばしいサモア産ダークチョコレートでコーティングしたオランジェットに、瀬戸内産レモンピューレと自ら焙煎したサモア産カカオ75%のダークチョコレートのボンボンと、濃厚な自家製抹茶チョコレートと甘いミルクのマリアージュが楽しめるボンボンのセットです。

◆ノエルベルデ

・チョコバナナミルクシェイクバー（25g）1,512円 1/3からECにて

・セミージャス・デル・ソル（4個入り） 2,592円

エクアドル産のアリバ種カカオにアンデス産のミルク、田辺農園の自然循環型農法によるバナナをたっぷり使用したタブレットと、赤道直下のエクアドルで採れたフルーツやマカンボ、海塩を使用し、エクアドルの農産物へのオマージュを表現したボンボンアソートです。

※画像なし

◆オキナワカカオ

OKINAWA CACAO Bean to bar（14ｇ） 3,240円

沖縄産カカオのみを使用したミニタブレット。主にベトナム・ベンチェー農園から仕入れたカカオを栽培しているため、フルーティーさに加え、カカオ発酵の風味やマット感を感じる味わいとなっています。

SNSで話題の「エンジェルヘアチョコレート」が新登場！

ドバイチョコの進化系として注目を集める新感覚チョコレートが松屋に上陸しました。

◆ディヴァン

エンジェルヘアチョコレート（1枚入り） 3,240円

トルコの伝統菓子「ピシュマニエ」とチョコレート、ピスタチオが融合した、贅沢かつ新感覚なチョコレート。見た目が髪の毛のように細い糸状のピシュマニエの断面が特徴で、そのビジュアルインパクトから、ドバイチョコレートの進化系としてSNSで注目を集めています。

GINZAバレンタインワールド

東京都中央区銀座3-6-1

場所：松屋銀座 8階イベントスクエア

期間：2月4日（水）～ 2月14日（土）

