この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が「【スイッチ全部押してみた】新型エクストレイル ロッククリークのトリセツ! 納車後 内装･外装レポート! 注意点や残念な点も… | NISSAN X-TRAIL ROCK CREEK」を公開した。日産の人気SUV「エクストレイル」に追加された特別仕様車「ロッククリーク（Rock Creek）」が納車されたことを受け、その内外装の質感や機能、そして実際にオーナーになって分かった「注意点」について詳細にレビューしている。



動画の冒頭、ワンソク氏はロッククリーク専用のボディカラー「キャニオンベージュ」とスーパーブラックの2トーンカラーを披露。「想像していたよりめちゃくちゃカッコいい」と絶賛した。外装では、フロントグリルのブラックアウト化や、随所に施された「ラバレッド」のアクセントカラー、そして標準装備される専用デザインの19インチホイールが、タフでスタイリッシュな印象を与えていると評価。「見た目の満足度は非常に高い」と語る。



内装においては、Googleが搭載された12.3インチの巨大なナビゲーションシステムに注目。ワンソク氏は「OK Google」と呼びかけ、目的地設定やエアコンの温度調整、シートヒーターの操作などを実演し、そのレスポンスの速さと正確さを高く評価した。一方で、高速道路走行時のインターチェンジ表示などが従来の国産ナビに比べて簡易的である点など、Googleマップ特有の使いにくさについても言及。「慣れが必要かもしれない」と率直な感想を述べている。



また、シートには専用の防水素材が採用されているが、夏場の蒸れを軽減する「シートベンチレーション」が装備されていない点や、ラゲッジルームのボードが防水仕様になっていない点を「惜しいポイント」として指摘。アウトドアユースを想定したグレードだけに、さらなる機能性を求めた。しかし、全体的な完成度は高く、所有満足度は高いと結論付けている。



最後は、後席を倒して車中泊のシミュレーションを行い、広大なラゲッジスペースの使い勝手を確認。「細かな不満はあるものの、それを補って余りあるカッコよさがある」と総括し、見た目に惚れたなら選んで間違いない一台であると締めくくった。