『シカゴ P.D.』トレイシー・スピリダコスが刑事から一転！新作ミステリーで見せる大きな変貌とは？

米NBCの人気犯罪捜査ドラマ『シカゴ P.D.』でヘイリー・アプトン刑事を11シーズンにわたって演じたトレイシー・スピリダコスが、新たに主演する米USAのドラマ『Anna Pigeon（原題）』について、『シカゴ P.D.』との役柄の違いなどについて語っている。

トレイシー・スピリダコス主演ドラマ『Anna Pigeon（原題）』とは？

本作は、ネヴァダ・バーによる同名ベストセラー小説シリーズのドラマ化となり、舞台はワシントン州の田舎町。喪失をきっかけに、主人公アンナ・ピジョンは過去の悲しみから逃れるように自然の中でレンジャーとして生きる道を選び、国立公園内で起きる事件や犯罪に立ち向っていく。『ルーキーブルー』を手がけたモーウィン・ブレブナーが製作総指揮と監督を務め、撮影はカナダのカルガリーで行われた。

米Deadlineのインタビューでトレイシーは、『シカゴ P.D.』のアプトンとアンナの違いなどについて、こう語っている。「パイロット版の脚本を読んで、アンナに惚れこみました。アプトンと共通する部分もいくつかありますが、同時にまったく違うところもたくさんあります。作品のトーン自体が全然違っていて、もっと軽やかで楽しいんです。違った意味での“楽しさ”ですね（笑）。彼女の芯の強さ、ユーモアや皮肉のセンス、そして周囲のキャラクターたちにも強く惹かれました。この役に飛び込めることが本当に楽しみでした」

トレイシーは撮影で乗馬にも本格的に挑戦した。「『レボリューション』に参加していた時に少し乗馬を習っていましたが、今回の番組ほど深くは学びませんでした。相棒の馬ジョーカーに完全に恋をしてしまって、今では自分で馬を飼いたいと思っています」と述べた。

そして、アンナが抱える最大のテーマ、“喪失”についても触れたトレイシー。「彼女が戦っているのは悲しみです。大切な人を失ったあと、自分が何者なのかを見失う感覚は、すごくリアルだと思います」と語り、自身が父を亡くした経験とも重ね合わせて役に向き合ったことを明かしている。

姉モリー役のトリシア・ヘルファー（『LUCIFER／ルシファー』）との関係については、「モリーはアンナの支えであり、すべてです。喜びも不安も、何でも共有する存在です」と語り、姉妹の強い絆が物語の軸になると強調。さらにFBI捜査官フレデリック役のロニー・ロウ・Jr.については、「感情をそのまま表に出すアンナと、冷静な彼の対比が楽しいです。彼は遠慮なくアンナを指摘してくれる数少ない存在です」と、バディ関係の魅力に言及している。

『シカゴ P.D.』という長寿シリーズを離れ、新しい現場に入る不安もあったというが、「最初は皆シャイでしたが、すぐに打ち解けて、まるで新学期の初日のようでした」と撮影現場の温かな雰囲気を明かしている。最後に、「アンナはまだまだ掘り下げる余地のあるキャラクターです。長く演じていけたら嬉しいですね」と語り、本作への意気込みを語った。

トレイシーが主演する『Anna Pigeon』は、米USAにて2026年に放送開始予定。『シカゴ P.D.』はHuluにて配信中。（海外ドラマNAVI）

