ドラマ考察系YouTuberの「ドラマ考察 トケル orz」が、「【リブート】第２話ドラマ考察 儀堂３人説をTBS公式が否定！！ TBS日曜劇場 最新」と題する動画を公開。TBS日曜劇場『リブート』を巡る視聴者の間で有力視されていた「儀堂3人説」について、TBS公式が公開している情報をもとに、その説を否定する見解を示した。



動画で同氏は、多くの視聴者が「儀堂は3人いる」と考える根拠となったシーンを解説。第1話の冒頭で鶏小屋に監禁されていた儀堂と、その後に早瀬陸の洋菓子店でシュークリームを食べる儀堂が、甘いものを食べないはずの儀堂の行動との矛盾から「別人ではないか」と推測されていた点を指摘した。しかし、同氏は「このケーキ屋にやってきた儀堂と、冒頭の鶏小屋で一香に対して『リブートだ』と言った儀堂は同一人物です。これは証拠があります」と断言する。



その決定的証拠として、同氏はTVerやU-NEXTで公開されている「リブート 第1話特別版」に収録された監督と脚本家によるオーディオコメンタリーの内容を挙げた。コメンタリーによると、冒頭の「半年前」というテロップは、主人公・早瀬陸が儀堂として活動を始めた「リブートDAY1を原点とした6ヶ月前ということ」だと説明されているという。これにより、鶏小屋にいた儀堂と洋菓子店に現れた儀堂は同一人物であることが確定し、3人説は公式に否定されたと結論付けた。



これらの事実から、同氏は「儀堂はしんでいないし、夏海がしんだ、というのも嘘」であり、すべては「早瀬陸を巻き込むための作戦」だと考察。儀堂と幸後一香が共謀し、早瀬にリブートを決意させるために壮大な嘘を仕組んだとの見方を示した。視聴者を混乱させた矛盾点すらも、物語の巧妙な仕掛けの一部である可能性を提示し、動画を締めくくった。