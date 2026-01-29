「ダルビッシュまでコーチ合流なんて現実か？」韓国メディアが“驚愕”　ライバル日本に対し「勝利への本気度を象徴する動き」

日本がダルビッシュを臨時コーチに招聘。韓国メディアが驚愕した(C)Getty Images

パドレスのダルビッシュ有が野球日本代表「侍ジャパン」の臨時コーチとして2月の宮崎合宿に参加することがわかり、韓国メディアもこれに反応した。

韓国メディア『OSEN』は「コーチ陣も最高、ダルビッシュまでコーチ合流なんて現実か？」と驚きの様子で伝えている。

同メディアは、右ヒジのトミー・ジョン手術を受けてリハビリ中のダルビッシュをアドバイザー的な役割として招聘することに対し、その徹底した準備ぶりに驚愕しているようだった。

今回のWBCでは、ピッチクロックの規定はメジャーリーグ基準に準じて、走者なしで15秒、走者ありで18秒以内となる。韓国のKBOリーグでは昨年正式に導入された際、走者なしで20秒、走者ありで25秒だったが、今年はそれぞれ18秒と23秒へと短縮される。

記事では「KBO（韓国）の投手たちは、制限時間が短くなったとはいえ、ピッチクロックという制度自体にはすでに慣れている。しかし、日本プロ野球（NPB）はいまだにピッチクロックを施行していない。この点において、ダルビッシュがアドバイスを送る見込みだ」と記している。