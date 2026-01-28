俳優・冨士眞奈美が、若い頃、親友・加賀まりこの仕立て屋に作ってもらったというセーラー服を披露。「2、3年前に着た」と話すと「こんな細いのが入ったの？」と驚かれた。

【映像】2、3年前に着用した特注のセーラー服

60年来の親友同士である冨士眞奈美と加賀まりこが、1月26日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に揃って出演。思い出話に花を咲かせた。

昔から互いの家を行き来する仲だったという冨士と加賀。黒柳に「冨士さんも若い頃、加賀さんの家に行ったんですって？」と聞かれると冨士は「行ったわよ」と答え、「行ったら、この人まだ若い少女なのに仕立て屋さんなんか使ってるのよ」と明かした。

そして当時、映画『太陽がいっぱい』のヒロインを演じた、マリー・ラフォレに憧れていたという冨士は、「その仕立て屋さんに私も乗っかろうと思って。マリー・ラフォレと同じセーラー服を作りたいなって」とセーラー服をオーダーしたことを打ち明けた。

すると加賀は「おみせしましょう」と席から立ち上がり、セットの後ろから冨士が作らせたというブルーのセーラー服を取り出してみせる。

それを見て黒柳は「かわいいじゃない」と称賛。冨士も「かわいいよね」と口を揃えるが、加賀は「えーこんな細いのが入ったの？」と驚いた様子。冨士は「入ったわよ！」とムキになるも「でもパンツはもう全然入らない」と少し残念そうに付け加えた。

加賀が「素敵よ。今でも全然。色がとてもいい」と褒めると、冨士も「本当にきれい。いい色だわ。おんなじので黄色とグリーンも作ったの」と説明した。

黒柳が「時々着てみるって本当？」と尋ね、冨士は「本当よ。2-3年前に着た」と回答するも「ふーん」と淡白な反応。そこで「ねえ、昔の（服）とってない？」と逆質問すると「ないことはないわね、探せばね」、しかし「着てみる？」と聞くと黒柳は「着てみないわね、私は。毎日忙しくてそんなことしてる暇がないと思う」とバッサリ。それを聞いた冨士は「申し訳ございません」と頭を下げ、笑いを誘った。

（『徹子の部屋』より）