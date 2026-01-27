経団連の筒井義信会長と連合の芳野友子会長は２７日午前、東京・大手町の経団連会館で会談し、２０２６年春闘が事実上スタートした。

３年続けて賃上げ率５％超を実現できるかが焦点で、同日に公示された衆院選でも物価高に対応した賃上げが争点の一つとなっている。

労使トップ会談の冒頭、筒井氏は「（連合とは）課題認識や目指す方向性がほぼ一致している」と指摘。「（基本給を底上げする）ベースアップの実施の検討を賃金交渉のスタンダードに位置づけ、積極的な検討・対応を呼びかける」と強調した。経団連は今春闘で、労働者が実際に受け取った給与（名目賃金）から物価上昇分を差し引いた実質賃金で「安定的なプラス化」を目指すとしている。

これに対し、芳野氏は「物価高は依然として好転せず、生活を圧迫する状況に拍車がかかっている。３年連続で５％以上の賃上げを実現しなければならない」と求めた。連合は２５年春闘と同じ「５％以上」の賃上げ目標を掲げ、「実質賃金の１％上昇を軌道に乗せる」ことを目指している。

経団連の調査では、２４年春闘の賃上げ率は５・５８％、２５年春闘は５・３９％となり、１９９０〜９１年以来、２年連続で５％を超えた。ただ、厚生労働省の毎月勤労統計調査（速報）によると、実質賃金は１１か月連続のマイナスで、国民が賃上げ効果を実感しにくい状況が続いている。