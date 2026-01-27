ニューエラとパワーパフガールズが共演♡注目の新作コレクション

ストリートファッションに可愛さをプラスしたい人に朗報です。ニューエラから、世界中で愛されるアニメ「パワーパフガールズ」とのコラボコレクション新作が登場します。幼稚園児姿のブロッサム、バブルス、バターカップをモチーフに、刺繍やカラー使いで遊び心を効かせたデザインが勢ぞろい。カジュアルながらも女性らしいエッセンスを楽しめるラインアップは、デイリーコーデの主役になりそうです♡

キャップで楽しむパワパフの世界

59FIFTY®

Retro Crown 59FIFTY®

キャップは、パワーパフガールズの魅力を多彩な表現で落とし込んだ豊富なバリエーションが魅力。[59FIFTY®]6,600円、[Retro Crown 59FIFTY®]6,380円は、フロントやバック、アンダーバイザーまで世界観を感じられる仕上がりです。

9FORTY™ A-Frame Trucker

9FORTY™ A-Frame

9FORTY™

9THIRTY™

9TWENTY™

9TWENTY™

[9FORTY™A-FrameTrucker]各4,400円、[9FORTY™A-Frame]各4,950円、[9FORTY™]各4,620円、[9THIRTY™]各4,620円、[9TWENTY™]各4,620円と、シルエットも価格帯も幅広く展開。

ラインストーンやピンクのアンダーバイザーなど、コーデのアクセントになるデザインが揃います。

CONVERSEの新作ローファースニーカー♡スクエアトウで大人顔に

アパレルと小物でリンクコーデ

Basic Beanie

Short Sleeve Washed Cotton T-shirt

Women Short Sleeve Mini T-shirt

キャップ以外にも、コーディネートを楽しめるアイテムがラインアップ。[BasicBeanie]各3,960円は、さりげなくキャラクター感を取り入れたい日にぴったりです。

さらに[TShortSleeveWashedCottonT-shirt]各5,500円、[WomenShortSleeveMiniT-shirt]各5,500円も登場し、デニムやスカートと合わせるだけでパワパフらしいポップな着こなしが完成。

シンプルな中に遊び心を忍ばせたデザインは、大人世代にも取り入れやすい魅力です♪

発売日と購入方法をチェック

本コレクションは、2月5日（木）より全国のニューエラストアおよびニューエラ公式オンラインストアにて発売されます。気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです。

※店舗によって展開のないアイテムもございます。

大人女子の遊び心を刺激

ニューエラとパワーパフガールズのコラボは、可愛さとストリート感を両立した注目のコレクションです。キャップからTシャツ、小物まで揃い、気分やコーデに合わせて選べるのも嬉しいポイント。

いつものスタイルに少しのときめきをプラスして、パワパフの世界観を日常に取り入れてみてはいかがでしょうか♡