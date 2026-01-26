体重は変わらないのに太って見える…。40代以降の体型崩れは「筋肉量の低下」が原因かも
体重はほとんど変わっていないのに、鏡を見ると「なんだか全体がゆるんできた気がする…」。40代以降、そんな体型の変化を感じている人は少なくありません。実はこの違和感、脂肪が増えたというよりも「筋肉量の低下」が関係している可能性が高いのです。筋肉が減ると体は引き締まりにくくなり、同じ体重でもラインがぼやけて見えやすくなります。体型崩れを感じたときは、まず“筋肉の使い方”を見直すことが大切です。
筋肉が減ると「体の支え」が弱くなる
40代以降は、日々の生活の中で意識しないと筋肉量が少しずつ減っていきやすい時期。特にお腹・お尻・太ももなど、体のラインを支えている筋肉が弱くなると、脂肪の位置が下がりやすくなり、たるんだ印象につながります。体重は同じでも「締まりがなくなった」「服がきれいに着られなくなった」と感じるのは、この支える力が落ちているサイン。体型の変化は、数字よりも“筋肉の質”で起きていることが多いのです。
運動不足より「日常の動かなさ」が影響している？
筋肉量が減る原因は、ハードな運動をしていないからだけではありません。実は大きいのが、座っている時間の長さや、日常で体を動かす場面が減っていること。
また、移動は車や電車、家ではソファで過ごす時間が長いと、自然と筋肉を使う量も減っていきます。その結果、基礎代謝も下がりやすくなり、同じ生活をしていても以前より太りやすく、痩せにくい体に傾いてしまうのです。
体型を戻す近道は「筋肉を使う時間」を増やすこと
体型を整えたいとき、食事制限ばかりを強めるよりも大切なのが、筋肉を日常的に使う習慣を増やすこと。特別なトレーニングをしなくても、立つ時間を増やす、階段を使う、姿勢を意識するだけでも筋肉への刺激は変わります。筋肉が少しずつ戻ってくると、体のラインにハリが出て、同じ体重でも見た目の印象が大きく変わっていくはず。体重が減らなくても、体型が整ってくると「痩せた？」と言われやすくなるのはこのためです。
40代以降の体型崩れは、単に脂肪が増えたからではなく、筋肉量が落ちて“支え”が弱くなっていることが原因になっているケースが多め。もし今、体重は変わらないのに太って見えると感じているなら、食事より先に「筋肉を使う時間」を見直してみるのがおすすめです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼【２ヶ月で−２kg】運動してないのに体が軽くなった。40代がやめるべき「座りっぱなし習慣」